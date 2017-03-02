Юрий Лоза готов написать песню для "Евровидения-2017"

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Артист Юрий Лоза готов написать песню о любви и мире для "Евровидения-2017" в Киеве, сообщает Агентство "Москва".

Он выразил готовность поехать на конкурс как российский артист с песней на русском языке. Помимо этого, артист заявил, что мог бы написать песню под какого-то конкретного исполнителя.

Российские исполнители на "Евровидении", по мнению Лозы, должны исполнять песни именно на русском языке. Артист считает, что не нужно стремиться победить в этом конкурсе, потому что победа Димы Билана в 2008 году "ничего не дала". Главное, по словам исполнителя – возможность показать себя. Ее нужно использовать, чтобы показать миру, что в стране есть русские поэты, композиторы, постановщики и так далее.