Проверено мемами: Исполнилось 70 лет певцу и композитору Юрию Антонову

19 февраля певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 70 лет. Обозреватель M24.ru Александр В. Волков рассказывает, как Юрий Антонов стал одним из самых узнаваемых и популярных артистов СССР. А коллеги Юрия Антонова - Михаил Борзенков, Денис Бояринов, Аркадий Укупник, Владимир Матецкий и Александр Зарецкий - истории знакомства и работы с композитором.

Юрию Антонову исполнилось 70 лет

Начнем торжественно и застегнуто на все пуговицы. Знаменитому певцу и композитору, суперзвезде отечественной эстрады Юрию Михайловичу Антонову исполняется 70 лет. Эта фраза звучит несколько парадоксально. В ней нет ничего удивительного - для большинства любителей легкой музыки Антонов был всегда. С другой стороны его энергичность и способность делиться энергией вне сомнения, какие там десятки лет. Возраст тут - реальность, которая в этом случае не диктует условия. Антонов из редких наших современников, которые сами определяют правила и уровень своей жизни. Не всегда это выглядит просто, не всегда естественно, но есть результат – успех и творческий, и бытовой.

Антонов – великолепный мелодист, написавший множество реально любимых народом песен. Конечно, он – герой не XXI века. Его песни, их душа и нерв засели в сердцах в 1970-х - 1980-х годах прошлого столетия. Что значат они для того, кто танцевал первый медленный танец под шикарно аранжированные рок-баллады "Несет меня течение", "У берез и сосен", скакал на дискотеке или шел домой из армии под "Не забывай" или "Я вспоминаю"? Можно спросить. Сейчас это уже праздник ностальгии – светлой и позитивной. Но под эти вещи народ и сейчас пляшет самозабвенно, без различия сословий и поколений. И множеству девушек самых разных возрастов эти концерты дают возможность продемонстрировать, что такое в их понимании "летящей походкой…"

[html] [/html][html] [/html]

В композициях из 70-х есть чрезвычайная творческая раскованность и легкость. Более поздние вещи – поджары и стилистически собраны, целеустремленны. Антонова иногда называют "русский Пол Маккартни", но различий тут больше, чем сходств. По крайней мере, Юрия не тянет к написанию пространных неоклассических опусов. Придуманные музыкантом риффы с удовольствием использовали музыканты: от рокера ЧиЖа до звезд хард-андеграунда команды "Облачный Край" и группы "Ноль". Это - ирония, общеизвестные мемы, но люди ликовали под них гарантированно и механически, такая музыка действует на генетическом, энергетическом уровне, она – суть времени. Не все помнят, что Юрий и исполнитель - более чем оригинальный. Разборчивый и тонкий профессионал Давид Тухманов в 70-х доверил Антонову заглавную композицию своего первого концептуального альбома "Как прекрасен этот мир".

[html] [/html]

Родился Антонов 19 февраля 1945 в Ташкенте в семье военнослужащего. Музыкальную премудрость начал постигать в белорусском областном центре города Молодечно. В 1963 году стал преподавателем музыки в детской музыкальной школе в Минске. В 1967 году - музыкальным руководителем коллектива певца Виктора Вуячича, а в 1969-м году начал работать в легендарном ленинградском ансамбле "Поющие гитары". Там Антонов впервые поет свои песни, например, композицию "Песни о добрых молодцах и красных девицах" и впервые добивается большого успеха - популярность ему приносит песня "Нет тебя прекрасней".

[html] [/html]

В 1971 году Юрий Антонов в Москве, в оркестре Анатолия Кролла, затем выступает с ансамблями "Добры молодцы", "Магистраль". И везде он пример самостоятельности и активности. Выстрелом в самое сердце времени - в конце десятилетия - стала работа Антонова с культовым ансамблем "Аракс". Несколько их совместных миньонов (маленьких виниловых пластинок) делают Юрия суперзвездой – там звучат песни "Не забывай", "Анастасия", "Я вспоминаю", "Зеркало". Следующий проект - "Аэробус". В ансамбле Антонова работают великолепные музыканты: Анатолий Алешин, Владимир Матецкий, Евгений Маргулис, Сергей Кавагоэ, Виктор Зинчук, Вадим Голутвин, Михаил Файнзильберг.

В аранжировках хитов Антонова нет изысканности, но есть точность и гармония. Он делал то, что нужно было именно в этот момент в том месте. Может быть, поэтому заграничная карьера певца - скромнее домашней. Он уезжал из страны, но возвращался и вновь писал хиты. Антонов поймал точку равновесия между духоподъемными мелодиями, качественными стихами и расслабленной атмосферой советского релакса. При этом есть у него и абсолютно серьезные вещи – в те времена это было обязательным.

[html] [/html]

У музыканта выходит альбом в Югославии. В 1985 году Юрий Антонов приглашается фирмой "Поларвокс Мюзик" в Финляндию для записи на русском и английском языке. Есть и другие релизы за рубежом. Антонов написал музыку к фильмам "Салон красоты", "Берегите женщин", "Прежде чем расстаться", "Приказ", "Незнакомая песня", "Хищники", "Дураки умирают по пятницам". Вместе с известным поэтом Михаил Пляцковским Антонов - детскую музыкальную сказку-мюзикл "Приключения Кузнечика Кузи" и несколько ее продолжений. Там впервые звучит "Крыша дома твоего" – тоже большой хит.

[html] [/html]

Призы, звания, статьи в энциклопедиях и памятные звезды – не все, что двигает артиста по жизни. Бизнес-жилка, деловой ум работает у Антонова тоже - в ритме времени. Это не секрет – он входит в число самых востребованных артистов страны.

В Советском Союзе, где звезды первой величины вынуждены были идти на разнообразные хитрости и нарушения закона, чтобы получить хоть какие-то достойные деньги, он заработал, по информации некоторых источников, более миллиона. И эти, удивительные для того времени деньги, были честно заработаны песнями.

Одним из пунктов его современной активности стала борьба с пиратством. Из-за аудиокорсаров он не хочет выпускать свой старый материал на CD. Это не просто филофоническая реальность – аудитория давно ждет официальных изданий его альбомов в цифровом формате, но планы переиздания архивных записей так и не реализованы. И можно сто раз сказать, что эти фонограммы незаменимы – музыкант считает иначе и выпускает старые песни в новых вариантах. "Контрафактные диски с моими песнями, конечно, можно купить, но сложнее, чем любые другие, - рассказывает Антонов в одном из интервью – Да и на общем уровне пиратства мои действия сказались".

Пока что последний альбом мастера - "Нет тебя прекрасней". Назвать его хитовым невозможно, радости на нем - джазовый скэт в известной ранее, как мягкая баллада, песне "Нет, не я" и "Песня о добрых молодцах и красных девицах", ранее не издававшаяся, первая композиция, исполненная Юрием со сцены.

[html] [/html][html] [/html]

То, что происходит с Антоновым - и есть настоящая популярность. Можно подумать, что жизнь артиста – череда воздушных замков. Но сравнительно недавно были и проблемы с реальностью – с ДПС и байкерами. Сейчас у Антонова - подъем. Он – в жюри телеконкурсов и дает сольные концерты. Любая его запись оставляет ощущение респектабельности и высокой рок-эстрады. Юрий не изменяет таланту, своим правилам и принципам. Да и ностальгия у Антонова становится жанром развивающимся.

Фото: soz-data-ccount.livejournal.com/66088

Артисты - о Юрие Антонове

Михаил Борзенков

фронтмен дарк-поп дуэта Elektromonteur





"Каждому советскому ребенку Юрий Антонов сел на уши еще в те туманные годы, когда рука не дотягивалась до окошка со стаканом в автомате по разливу газировки. Русский Мир без Антонова непредставим, хотя я ни разу в жизни не пытался слушать его песни. До момента, когда музыкальный критик Денис Бояринов не включил мне “У берез и сосен” 1973 года, которая начинается с риффа, достойного Jefferson Airplane, развивается эпично как у Элтона Джона на Yellow Brick Road, а потом откровенно изливается в кусок битловской A Day in The Life, заимствованный целиком и без лишних сантиментов.

Тут вам и грув, и свинг, и электроорган, плачущий минорными слезами. В общем - шедевр советского психоделического рока, рядом с которым меркнут опусы собственно русских рокеров, неизбывно кургузые и банальные. Ну и как ни крути, а диско-шлягеры маэстро являют собой редчайшее на отечественной эстраде сочетание прекрасного исполнения, хорошего вкуса и тотальной доступности для масс. Жаль Антонов у нас один такой"

Денис Бояринов

журналист и диджей





"Вообще на этом месте должен бы давать комментарий DJ Smash, ремикс которого на песню Юрия Антонова "Я вспоминаю" ("Летящей походкой") стал песней-символом гламурной Москвы нулевых. Сколько было под нее выброшено веером денег в клубной империи Горобия и других заведениях с трубой пониже - трудно посчитать. Многие до сих пор не могут слышать "Летящую походку" без содрогания, хотя четкий поп-фанк антоновского оригинала тут ни при чем (отличная же песня), всему виной людская невоздержанность.

Любой диджей, которому когда-либо доводилось играть на русской свадьбе - хоть в Сен-Тропе, хоть в Новом Уренгое, знает, что без песен Антонова, скорее всего, не обойдется. К какому бы социальному слою и возрастной группе ни относились подруги жениха, невесты и их родителей, объединить эту разномастную тусовку в танце может только антоновский шлягер на трех аккордах "Мечта сбывается". Потому что старшие знают ее в оригинальном исполнении, средние - в иронической версии буги-мена Сергея "Чижа" Чигракова, а самые молодые - в хип-хоп ремейке Noize MC. А даже если и не знают - три аккорда "Мечты сбываются" неизбежно цепляют приоткрывшуюся русскую душу за самое труднодоступное место. В этом и состоит талант Юрия Антонова как песенника - он знал, как тремя аккордами раскрыть раковину русской души и вытащить из нее содрогающуюся суть.

Моя любимая песня Юрия Антонова вышла на его первом миньоне, записанном вместе с оркестром Анатолия Кролла "Современник" в 1973 году. Она называется "У берез и сосен" и написана под настолько очевидным влиянием The Beatles, что автор, чтобы никто не сомневался, вставил в нее пассаж из битловской "A Day In The Life". Впоследствии Антонов неоднократно уродовал "У берез и сосен" перезаписью в более качественном звуке и современной аранжировке, поэтому слушать ее надо только в оригинальной версии 1973-го - это блестящий образец русской поп-психоделии, которой в СССР, по понятным причинам, было крайне мало, считай, что не было вовсе"

Аркадий Укупник

композитор, поп-певец, продюсер группы "Кар-мэн"





"Познакомились мы, когда я у него работал музыкантом в ансамбле. Как это случилось? Он ходил в ресторан "Архангельск", в котором я работал. А исполнял я там ресторанные песни, в том числе и его композиции. Ему был нужен бас-гитарист, он мне предложил, и я с удовольствием согласился. Это был 1977 год, целый год отработал у него.

У нас достаточно теплые отношения, хотя он – человек непростой. Он всегда был для меня ориентиром как композитор. Песен я тогда не писал, но когда начал, Антонов был идеалом композиторской песни.

Кроме его безусловного таланта и удивительной способности облекать слова в те ноты, которые делают его песни исполняемыми уже многие десятки лет, он чрезвычайно работоспособный и преданный своей профессии человек. Абсолютный трудоголик. Никаких компромиссов в профессии не существует. Он признает только профессионалов, требует от себя полной самоотдачи.

Передать его популярность в то время словами невозможно. Мы приезжали в какой-нибудь город-миллионник, и неделю могли работать во дворце спорта – это 5-10 тысяч человек - давать пять-шесть концертов на одной площадке. И люди выстраивались в очередь, да так что невозможно было выехать с площадки, удирали задними ходами, потому что могли и машину перевернуть. Такая популярность нынешним звездам может только сниться"

Владимир Матецкий

композитор, основатель группы "Удачное приобретение", президент Российского авторского общества



"Познакомились мы в 1974-м году, я тогда играл в подпольной рок-группе "Удачное приобретение". Юра был успешным автором, его знали больше как автора, чем как исполнителя. У него уже были такие песни, как "Меж берез и сосен", но в полной мере популярности и узнаваемости еще не было. У него из ансамбля ушел бас-гитарист, надо было срочно отыграть концерт в Москве во Дворце спорта "Сокольники". И он искал бас-гитариста, который знает ноты. Я буквально за ночь выучил всю его программу и отыграл серию концертов в "Сокольниках". С этого и началось наше музыкальное знакомство. Мы сохранили теплые дружеские, приятельские отношения, что в шоу-бизнесе очень непросто, поскольку все-таки с 1974 года прошел уже 41 год.

На гастроли с Юрой я не езди, мы общались как композиторы. В те далекие годы мы оба не были членами Союза композиторов, когда песни зарубали, когда не членам Союза песни продвигать было ужасно трудно. А если песни вдруг становились популярными, то их вычеркивали из рапортичек. А вычеркивание песни означало, что автор не получит авторского гонорара. Так вот песни - и его, и мои песни - вычеркивали из рапортичек, так как мы не были членами Союза.

Мы вместе часто вспоминаем эпизод, как мы стояли под окнами фирмы "Мелодия", где проходили худсоветы, это были 70-80-е годы. Ответственные люди решали, какую пластинку выпускать, а какую - нет.

Его песни уже тогда становились коммерчески успешными, начали выходить пластинки. Сначала это были миньоны, а потом уже пластинки-гиганты, и гораздо позже он попал на телевидение. Правда восторжествовала, и он стал тем, кем он является сейчас - популярным и горячо любимым в народе артистом"

Александр Зарецкий

композитор, основатель группы "Старый приятель"





"Я еще в юности слушал Юрия Михайловича, и для меня он всегда являлся одним из самых лучших поп-композиторов не только в нашей стране. Когда я служил в армии, мне попалась виниловая пластинка, на ней Антонов пел с оркестром "Современник" композицию "У берез и сосен". Я вообще выпал в осадок от барабанов, от мелодии в целом.

После армии я устроился на автомойку в сервис Volvo, был еще студентом. И однажды подъезжает Volvo, а за рулем сидит человек, песни которого я все это время слушал. Мне лет 20 было. Я, конечно, дар речи потерял, подхожу к окну, и первое, что я со страху сказал: "Юрий Михайлович, здравствуйте, а почему вы переделали все аранжировки ваших песен?" Он тоже опешил, вышел из машины, посмотрел на этого чумазого паренька, который неожиданно такие вопросы по аранжировке задает, и пустился в рассказы о том, что на радиостанциях нужно высокое качество - лучше, чем на пленочных записях.

И пока мы с ним стояли, он стоял спиной к машине, а я с ужасом наблюдал, как мойка наезжает на резиновый шланг, начинает съезжать с рельс и зависает над его новенькой Volvo. У меня волосы встали дыбом. Но мне повезло – она замерла в таком полупадающем положении. Почему она не упала? Наверное, мой звездный час тогда должен был наступить. Я говорю: "Юрий Михайлович, одну секундочку", – хотел сказать: "Только не поворачивайтесь". Я бегу в соседнюю дверь, где все слесаря: "Ребята, выручайте скорее!" Ребята выскочили со своих рабочих мест, быстро поставили стойку. Юрий Михайлович так и не понял, что случилось.

Спустя четыре года или лет пять, когда я выпустил свой первый альбом, и мне директор в ту пору Антонова сказал, что это единственная музыка, которую Юрий Михайлович послушал два раза подряд на диске. Мне было дико приятно. И еще, может быть, через год Юрий Михайлович подошел ко мне в концертном зале "Россия", крепко обнял и сказал: "Молодец, поздравляю, отличный альбом записал, – и потом сказал классную фразу, – если бы ты у меня его записывал, он бы еще лучше получился".

Такое ощущение, что Юрий Михайлович как ребенок - у него музыка очень естественная, он не умничает. Как в душе она у него есть, так она и выплескивается. Более того, у Юрия Михайловича очень красивый тембр. Это дар, конечно, и в сочетании с его мелодиями, получается особая субстанция, которая цепляет"

Александр В. Волков