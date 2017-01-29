Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию

Фото: Andreas L Eriksson/Zuma/TASS
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о своем нежелании возвращаться в Россию, сообщает CBC со ссылкой на Associated Press.
Степанова отметила, что она надеялась понимание со стороны россиян и то, что ее поступок воспримут как попытку помощи спорту и атлетам.
Она добавила, что ей нравится быть "нейтральной спортсменкой" и жить в США – там она чувствует себя в безопасности.
В результате расследования все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
За участие в документальном фильме МОК выделил грант на тренировки Степановой, а ее мужа Виталия назначили на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защите спортсменов.