Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию

Фото: Andreas L Eriksson/Zuma/TASS

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о своем нежелании возвращаться в Россию, сообщает CBC со ссылкой на Associated Press.

Степанова отметила, что она надеялась понимание со стороны россиян и то, что ее поступок воспримут как попытку помощи спорту и атлетам.

Она добавила, что ей нравится быть "нейтральной спортсменкой" и жить в США – там она чувствует себя в безопасности.