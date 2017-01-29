Форма поиска по сайту

29 января 2017, 15:27

Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию

Фото: Andreas L Eriksson/Zuma/TASS

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила о своем нежелании возвращаться в Россию, сообщает CBC со ссылкой на Associated Press.

Степанова отметила, что она надеялась понимание со стороны россиян и то, что ее поступок воспримут как попытку помощи спорту и атлетам.

Она добавила, что ей нравится быть "нейтральной спортсменкой" и жить в США – там она чувствует себя в безопасности.

Юлия Степанова и ее муж стали главными действующими лицами фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое по итогам документальной картины приступило к расследованию.

В результате расследования все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

За участие в документальном фильме МОК выделил грант на тренировки Степановой, а ее мужа Виталия назначили на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защите спортсменов.

