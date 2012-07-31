Строящаяся в ЮВАО велодорожка пока что не устраивает жителей

Читатель М24 сообщил, что велодорожка от Марьино до Капотни, которую префектура ЮВАО обещала открыть в начале августа, далека от состояния готовности.

По его словам, примерно на 600 метрах велодорожки ремонтные работы еще вообще не начинались. Асфальт пролегает примерно на 35% велодорожки, а на остальных 65% - бездорожье и песок. Также имеются проблемы с освещением. "Выкопаны только ямы под фонарные столбы", - пишет читатель.

Также читателю непонятно, почему дорожки не прямые, а извилистые, и почему для создания велодорожек не используют участки уже имеющихся дорог, а кладут везде асфальт заново. Читателя пугает и то, что часть дорожки проходит вдоль набережной, далеко от жилых районов. Особенно опасным читателю кажется то, что 35% велодорожки проходит под линиями электропередач. "Велосипед состоит из металла и алюминия, возможны удары током!!!" - подчеркивает он.

Фото предоставлено Виктором Цветковым.