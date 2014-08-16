Неизвестные забрали 9 млн рублей из автомобиля в ЮВАО

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Четверо неизвестных забрали девять миллионов рублей из машины, стоявшей на "красном" сигнале светофора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Чагинская с улицей Верхние Поля в ЮВАО. Потерпевший остановился на "красный" сигнал светофора, когда из стоявшей рядом машины вышли четверо неизвестных, разбили арматурой стекла его автомобиля и, угрожая пистолетом, забрали девять миллионов рублей. После этого они вернулись в свою машину и уехали в сторону Люблино.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".