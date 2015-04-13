Сдачу торгового комплекса на Рязанском проспекте перенесли на 2016 год

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

Строительство делового комплекса на юго-востоке по адресу Рязанский проспект, владение 20 корпуса 1,2,3 продлено до 30 июня будущего года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Напомним, строящееся здание должно стать территориальным центром развития предпринимательства. Оно предназначено для малых предприятий и для проведения ярмарок. Его площадь – 94,7 тысяч квадратных метров, подземной части – 20,7 тысяч квадратных метров.

Деловой комплекс был долгостроем и до прихода нынешнего инвестора стоял незаконсервированным. В результате экспертиза выявила износ бетонных конструкций, размыв грунтов.

Когда инвестор приступил к работам, прежде всего были усилены фундаменты. Однако из-за обнаруженных разрушений в ходе работ возникли сложности и инвестор попросил властей продлить сроки строительства.

Сейчас работы завершены на 50 процентов.

Как сообщалось ранее, в подмосковных Химках разгорелся конфликт между жителями двух домов и строителями нового торгового центра. Если магазин построят, окна жильцов будут выходить на глухую стену.