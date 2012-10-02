В столице пройдет открытый чемпионат России по ирландским танцам

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве 6 и 7 октября пройдет пятый открытый чемпионат России по ирландским танцам (Russian National Open Championships and Feis).

На соревнования приедут более 500 участников из двадцати городов России, а также из-за рубежа. Возраст танцоров – от 5 до 50 лет.

Чемпионат официально зарегистрирован в Комиссии по ирландским танцам в Дублине и в этом году проходит при поддержке посольства Ирландии в Москве. Оценивать участников будут квалифицированные судьи из Ирландии и Великобритании. У победителей соревнований есть шанс попасть на чемпионаты мира и Европы.

Почетным гостем мероприятия станет посол Ирландии в России Филип МакДонаг. А живое музыкальное сопровождение для участников обеспечит лондонский аккордеонист Алан Бернс.

Организатор чемпионата – Московская школа ирландского танца Iridan. Место проведения – Дворец Спорта "Москвич" (метро "Текстильщики", Волгоградский проспект, дом 46/15).