Крупная авария произошла на юге столицы

Три автомобиля столкнулись на юге Москвы

В субботу, 20 декабря, на юге Москвы столкнулись три автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24". Участники происшествия серьезных травм не получили.

Авария произошла на пересечении Шипиловской улицы с улицей Генерала Белова. В результате столкновения Mercedes Gelandewagen опрокинулся и пролетел несколько метров вперед.

На место аварии прибыли экстренные службы города, но их помощь не понадобилась. Участники ДТП серьезных травм не получили, медицинская помощь им была оказана на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются.