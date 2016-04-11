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Социальные объекты

11 апреля 2016, 16:20

Реставрацию Донского монастыря завершат до конца года

ЮАО реставрация Донской монастырь социальные объекты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работы по реставрации архитектурного ансамбля Донского монастыря Москвы планируется полностью завершить в этом году, сообщает пресс-служба префектуры ЮАО.

Рабочие должны закончить комплексные реставрационные работы церкви Михаила Архангела, которые начались в 2015 году. Также отремонтируют монастырские бани и две башни на северо-восточной и северной стенах.

Ранее на территории монастыря отреставрировали старый собор. Здесь провели ремонт трапезных и приделов, а также восстановили шатровую колокольню. Кроме того, работы прошли в новом соборе. На объекте восстановили южное крыльцо.

Напомним, Донской монастырь был основан в 1591 году. На сегодняшний день – это из старейших действующих объектов религиозного значения в Москве.

На территории монастыря располагается около 30 памятников архитектуры федерального значения, в том числе два собора, три церкви, двенадцать монастырских башен, больничный корпус, бани и конюшни.

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