Реставрацию Донского монастыря завершат до конца года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работы по реставрации архитектурного ансамбля Донского монастыря Москвы планируется полностью завершить в этом году, сообщает пресс-служба префектуры ЮАО.

Рабочие должны закончить комплексные реставрационные работы церкви Михаила Архангела, которые начались в 2015 году. Также отремонтируют монастырские бани и две башни на северо-восточной и северной стенах.

Ранее на территории монастыря отреставрировали старый собор. Здесь провели ремонт трапезных и приделов, а также восстановили шатровую колокольню. Кроме того, работы прошли в новом соборе. На объекте восстановили южное крыльцо.

Напомним, Донской монастырь был основан в 1591 году. На сегодняшний день – это из старейших действующих объектов религиозного значения в Москве.

На территории монастыря располагается около 30 памятников архитектуры федерального значения, в том числе два собора, три церкви, двенадцать монастырских башен, больничный корпус, бани и конюшни.