В Западном Бирюлево появится новый выезд на МКАД

Московские власти намерены в ближайшие месяцы построить новый выезд на МКАД из района Бирюлево-Западное, сообщает газета "Московские новости".

Это достаточно эффективный, но не оптимальный способ решения транспортных проблем района, полагают эксперты. Например, появление нового съезда на МКАД может остановить южную часть кольца окончательно. Сами жители района тоже ожидают других мер по улучшению транспортной инфраструктуры - в частности, соединения Восточного и Западного Бирюлево через проезд под железной дорогой, а также повышения эффективности работы электричек и продления трамвайной линии из Чертаново до их района.