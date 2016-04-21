Высота памятника князю Владимиру составит 16 метров

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Высота памятнику князю Владимиру может составить до 16 метров. Об этом рассказал директор департамента госохраны объектов культурного наследия Минкульта РФ Владимир Цветнов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как отметил Цветнов, речь идет о высоте памятника без пьедестала.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, по поводу пьедестала еще ведутся консультации с ЮНЕСКО.

Кроме того, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов сообщил, что памятник князю Владимиру на Боровицкой площади может быть установлен ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Ранее m24.ru сообщало, что финальный проект памятника князю Владимиру, который планируется разместить на Боровицкой площади, обнародуют в течение месяца.

Как объяснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с представителями ЮНЕСКО осталось согласовать несколько пунктов, касающихся высоты памятника, рельефа местности и точек обзора. После согласования финальной концепции со всеми сторонами, его опубликуют.