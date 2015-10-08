Установку памятника князю Владимиру согласуют с ЮНЕСКО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Документы, связанные с установкой памятника князю Владимиру, будут переданы в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе.

По итогам рассмотрения документов будет принято окончательное решение об установке памятника. Эта процедура необходима, поскольку территория является буферной зоной объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Московский Кремль и Красная площадь".

"Министерство культуры готовит оценку воздействия памятника на объект. Потом мы передадим документы в ЮНЕСКО. Я думаю, направим до конца года, и будет какое-то решение. Может быть, ЮНЕСКО направит своих экспертов сюда, если они не будут удовлетворены заключениями от наших российских экспертов", – отметил Орджоникижзе.

По его словам, организация также может согласовать данный проект априори, как это было сделано с Новодевичьим монастырем. В буферной зоне памятника сейчас воссоздается храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, взорванный в 1812 году.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

По его словам, Комиссия России по делам ЮНЕСКО уже уведомила ЮНЕСКО о намерении поставить памятник князю Владимиру на Боровицкой площади. Место было выбрано в ходе общественного голосования, а Мосгордума узаконила появление памятника и внесла его в лист ожидания на установку в столице.

Напомним, первоначально планировалось установить монумент на Воробьевых горах. Однако после того, как Мосгордума одобрила это место, в интернете начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади.

Дату открытия монумента должны озвучить ко Дню народного единства – 4 ноября. Его параметры, окончательный вид и прочие показатели определит Министерство культуры РФ.