Японский министр покинул свой пост из-за скандала

Скандал заставил японского министра Масахиро Имамуру покинуть свой пост, сообщают "Дни.ру".

В 2011 году при обсуждении последствий цунами в Тохоку он заявил: "Хорошо, что цунами произошло именно в Тохоку, а не в районе Токио". Эта фраза вызвала вспышку негатива не только со стороны жителей региона – его поведение осудил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Позднее Имамура публично объявил, что его неправильно поняли и он имел в виду, что если бы цунами обрушилось на Токио, экономический ущерб оказался бы гораздо больше.

Кроме того, министру припомнили еще одну историю, когда он назвал эвакуацию населения из-за взрыва на АЭС Фукусимы "их личным делом".