19 мая 2017, 08:03

В мире

Японское правительство одобрило законопроект об отречении императора

Фото: ТАСС/Actionpress

Правительство Японии одобрило законопроект, согласно которому действующий император Акихито может отречься от престола и передать трон своему старшему сыну – наследному принцу Нарухито. Документ может быть принят в середине июня, сообщает ТАСС.

Документ был разработан специально для 83-летнего императора Акихито. Ввиду своего преклонного возраста он выразил желание отойти от дел. Предполагается, что он может покинуть трон в декабре следующего года в возрасте 85 лет. 57-летний наследный принц Нарухито, как предполагается, займет трон императора сразу после отречения своего отца.

После отречения от престола Акихито сохранит титул "Ваше величество", государственное обеспечение и прочие привилегии.

