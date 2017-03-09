Ракета Северной Кореи упала рекордно близко к берегам Японии

Фото: Zuma/ТАСС/Kepy

Одна из баллистических ракет, запущенных в КНДР 6 марта, с большой вероятностью упала рекордно близко к побережью Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По данным источника, ракета упала в Японском море в 200 километрах от полуострова Ното в центральной части японского острова Хонсю.

Ранее правительство заявляло, что четыре ракеты упало в Японское море в 300–350 километрах к западу от полуострова Ога. Три из них упали в особой экономической зоне Японии.

Япония изучила данные запусков в сотрудничестве с США и Южной Кореей. Анализ показал, что все 4 ракеты упали в 80 километрах друг от друга и образовали прямую линию.

Премьер-министр Японии Синдзе Або заявил о новом уровне угрозы для Японии в связи с запуском ракет.