ФАС хочет оштрафовать "Яндекс" за рекламу покера

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Федеральная антимонопольная служба намерена оштрафовать "Яндекс" за рекламу покера, сообщает пресс-служба ведомства, поисковик отрицает свою вину.

На "Яндекс" пожаловался один из пользователей, который набирал в поисковике слово "покер". Система выдала блок с пометкой "реклама", в котором были три объявления с приглашением поиграть в игру. Комиссия ФАС пришла к выводу, что "Яндекс" распространял рекламу покера, что прямо запрещено законом о рекламе.

Сейчас в отношении компании готовится дело об административном правонарушении, в котором будет определен размер штрафа. Санкции за недобросовестную рекламу для юридических лиц составляют от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В "Яндексе" с претензиями антимонопольщиков не согласились. "В решении ФАС оценка дается трем объявлениям, рекламировавшим бесплатную игру в покер — что российским законодательством не запрещено, - рассказали M24.ru. - В момент публикации рекламы на сайтах пользователям не было обещано денежного выигрыша и не говорилось про возможность делать денежные ставки. Более того, реклама обещала только бесплатную игру".

В пресс-службе добавили, что рекламодатели письменно подтвердили "Яндексу", что не являются организаторами азартных игр и на рекламируемых сайтах не предоставляют азартные игры. Сама же платная игра предлагалась при скачивании с сайта отдельных приложений для компьютеров и смартфонов, и в компании узнали об этом из жалобы пользователя. "Автор жалобы так и написал в своем обращении в ФАС: "Перешел по ссылке с сайта, скачал приложение, а там платная игра, - сказали в компании. - Как только мы разобрались в ситуации, мы остановили показ этих объявлений".