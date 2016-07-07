Яндекс.Переводчик научился переводить текст с картинки

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

С помощью Яндекс.Переводчика теперь можно узнать значение текста на картинке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Чтобы перевести слова с изображения, достаточно загрузить на сервис картинку в формате jpeg, png, bmp и gif. Причем буквы не обязательно должны быть ровными и четкими – они могут быть растянуты или повернуты под углом. Как уверяют разработчики, система способная справиться со сложными задачами.

Перевод пока работает только для 12 языков.

Раньше функция перевода текста с изображения работала только в приложении Яндекс.Переводчик для iOS и Android и в мобильной веб-версии сервиса.

В марте закрыли сервис Яндекс.Словари и его функции передоложили на Яндекс.Переводчик. В компании отмечают, что переводчик может служить полноценным словарем, при этом он более гибок и быстрее откликается на изменения и развитие языка.