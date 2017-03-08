Форма поиска по сайту

08 марта 2017, 23:34

Трамп обеспокоен материалами WikiLeaks о киберразведке ЦРУ

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Президент США Дональд Трамп обеспокоен опубликованной WikiLeaks информацией о киберразведке США, сообщает телеканал "Москва 24".

Трамп заявил, что причастные к этой публикации люди ответят "по всей строгости".

Vault 7

Ранее портал WikiLeaks в рамках проекта Vault 7 опубликовал около 8,7 тысячи секретных документов ЦРУ по киберразведке.

В частности, по мнению WikiLeaks, документы свидетельствуют о том, что консульство США во Франкфурте-на-Майне работает в качестве секретного штаба для специалистов по кибервзлому.

В организации заявили, что в материалах есть информация о сотрудниках ЦРУ, которые прибывают в консульство под видом технических консультантов и имеют дипломатические паспорта, выданные Госдепартаментом США.

