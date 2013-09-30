Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 09:27

В столичном наземном транспорте появился Wi-Fi

В московском наземном транспорте появился Wi-Fi. Пока интернет работает в тестовом режиме. Эксперимент продлится около полугода, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

Сначала сетью смогут воспользоваться пассажиры 16 троллейбусов, 6 трамваев и 3 автобусах. В салонах транспортных средств установят роутеры, которые обеспечат передачу данных на скорости до 3 мегабит в секунду, сообщает телеканал "Москва 24".

Эксперимент коснется троллейбусов 4-го парка, трамваев из депо имени Апакова и автобусов 14-го автобусного парка.

Чтобы подключиться к интернету, необходимо выбрать в списке доступных сетей Rostelecom_Wi-Fi. Выйти в глобальную сеть можно с любого устройства, поддерживающего Wi-Fi - телефона, планшета или ноутбука.

Отметим, что на машинах, оборудованных роутерами, будут висеть наклейки "Лови и катайся". Доступ к интернету - свободный, без пароля.

Wi-Fi наземный транспорт автобусы троллейбусы

