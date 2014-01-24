Бесплатный Wi-Fi появится в новых пешеходных зонах Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья планируют установить бесплатный Wi-Fi на все проектируемые пешеходные зоны в городах региона. Так, Wi-Fi появится в городах Жуковский и Сергиев Посад.

"Мы стремимся не только к благоустройству подмосковных городов, но и к комфорту жителей. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому наравне с кафе, магазинами, местами отдыха на пешеходных улицах можно будет воспользоваться услугой бесплатного Wi-Fi", - сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Нововведение будет учтено во всех пешеходных зонах, проекты которых будут представлены до 1 марта 2014 года. Так, Wi-Fi появится на улицах Жуковского и Сергиева Посада.

Народным Арбатом, где появится Wi-Fi, в Жуковском станет улица Маяковского - одна из старейших в городе. В Сергиевом Посаде пешеходную улицу планируется создать к лету 2014 года, когда состоится празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского.