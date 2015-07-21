На вылетных магистралях установят более 230 остановок с Wi-Fi

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

К октябрю этого года на столичных вылетных магистралях установят 239 остановок с розетками для подзарядки телефонов и точками Wi-Fi. Рядом также могут установить автоматы с билетами, сообщается на сайте госзакупок.

Больше всего остановок появится на Каширском шоссе, там их будет 62. Еще 42 остановки появятся на Варшавском шоссе и 38 – на Рязанском. Рядом с павильонами также могут установить автоматы по продаже билетов. Работы должны завершиться в сентябре-октябре 2015 года. Всего город объявил более 100 конкурсов.

Все остановки оборудуют скамейками с разделенными подлокотниками местами и розетками для подзарядки гаджетов. Также там установят информационные навигационные лайтбоксы со схемами организации городского транспорта и картами местности.

На остановках наземного транспорта Москвы появился Wi-Fi

Стенки павильона будут сделаны из закаленного триплекса. Кроме того, там отведут место для камеры видеонаблюдения и точек Wi-Fi. Власти готовы потратить на установку павильонов свыше 417 миллионов рублей.

Напомним, в рамках программы "Моя улица" был разработан новый подход к остановочным павильонам. Там предусмотрено видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi, USB-порт для зарядки телефона. Остановки будет оборудованы низкими стеклами для защиты от ветра, а в крыше будет встроено освещение.

В павильонах установят и новые карты и схемы, а информационное табло будет показывать время прибытия транспорта.

Ранее сообщалось, что остановки общественного транспорта рядом со станциями метро "Выхино", "Молодежная" и "Проспект мира" стали самыми популярными точками доступа к беспроводному интернету.

Отмечается, что за первый месяц работы к бесплатному Wi-Fi, проведенному к 200 остановкам, подключились более 23 тысяч раз. Кроме того, за этот период зафиксировано 13,1 тысяч новых пользователей.

Напомним, что департамент транспорта Москвы в июне начал оборудовать остановки наземного транспорта точками Wi-Fi. К 24 июня они начали работать уже на 108 остановках. Преимущественно беспроводной интернет появится рядом со станциями метро и железнодорожными вокзалами.