Сегодня в СМИ: "все включено" на российских курортах и шантаж по SMS

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На блокировку сайтов, призывающих к массовым беспорядкам, уйдет не более пяти дней

Генпрокуратура уточнила сроки блокировки в интернете сайтов, распространяющих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, пишет "Коммерсантъ".

Согласно подготовленному ведомством проекту приказа генпрокурора Юрия Чайки, теперь на "незамедлительную реакцию" отводится не более пяти дней. Пресекаться должны материалы, которые "имеют или могут иметь широкий общественный резонанс".

Полномочия МАК забуксовали на первой передаче

Распределение полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) между Минтрансом, Росавиацией и Минпромторгом вызвало первые сложности, сообщает "Коммерсантъ".

Отсутствие нового регламента сертификации уже вызвало у концерна "Алмаз-Антей" вопросы о новых сроках процедуры. В ближайшие месяцы ему предстоит сертифицировать ряд объектов для аэропорта Внуково, в том числе внести дополнения в сертификат локатора обзора летного поля.

Работа именно этого локатора вызвала вопросы после катастрофы, в которой погиб президент французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

"Новое радио" выходит в крупнейшие города России

Амбиции совладельцев и топ-менеджеров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) не ограничиваются московским рынком, где их группа "Новое радио" уже купила частоту "Радио Рекорд".

Как стало известно "Коммерсанту", партнеры Искандара Махмудова готовы строить радиохолдинг федерального масштаба и ведут переговоры о покупке у Александра Пиркова, советника бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина, и генпродюсера "Общественного телевидения России" Станислава Архипова региональной радиосети в 15 городах России, включая миллионники.

Лауреатом главной номинации премии Кандинского стал художник Андрей Филиппов

В здании кинотеатра "Ударник" прошла церемония награждения лауреатов премии Кандинского за 2015 год.

Если раньше торжества премии были и шоу, и светским мероприятием одновременно, то в этом году награждение прошло в формате пресс-конференции, пишет "Коммерсантъ".

Правительство будет использовать ключевую ставку вместо ставки рефинансирования

С 2016 г. во всех правительственных документах ставку рефинансирования ЦБ заменит ключевая. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, пишут "Ведомости".

С переходом к режиму инфляционного таргетирования ЦБ с осени 2013 года реформировал инструменты денежно-кредитной политики, введя систему процентных ставок.

На смену ставке рефинансирования пришло понятие ключевой ставки: обычно они совпадают, но из-за привязки большого количества нормативных актов к ставке рефинансирования ЦБ решил ее оставить – именно для расчетов пеней и штрафов.

Как инструмент ЦБ ставка рефинансирования утратила значение, носила "справочный характер", ее уровень в 8,25 процента не менялся с сентября 2012 года.

Закон о запрете анонимного WiFi в публичных местах трудно исполнить

МВД не хочет контролировать соблюдение требования по идентификации пользователей публичного WiFi-доступа, сообщает издание CNews.

Для того чтобы обеспечить контроль за работой всех точек доступа, у правоохранителей не хватит сотрудников, указывают источники издания в правоохранительном ведомстве.

В Минкомсвязи знают о существовании межведомственных разногласий такого рода, подтвердил "Ведомостям" представитель министерства Дмитрий Захаров.

После введения продэмбарго импорт рыбы в Россию сократился в 2 раза

После введения санкций импорт рыбы в Россию сократился почти в 2 раза – сейчас он составляет менее 500 000 тонн в год, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По словам чиновника, до санкций только 50 процентов рыбы на прилавках было российского производства, а сейчас примерно 65 процентов. Представитель Шестакова подтвердил информацию.

Как пишут "Ведомости", импорт рыбной продукции в Россию в январе – октябре 2015 года снизился на 39 процентов год к году и составил 452 600 тонн, говорится в справке Росрыболовства, основанной на данных Росстата.

В частности, ввоз мороженой рыбы – на нее приходится больше половины в структуре импорта – за этот период сократился на 35,5 процентов; свежей рыбы и ракообразных моллюсков – на 70,2 и 50,3 процентов соответственно.

Российская интернет-компания впервые инвестировала в производство развлекательного видеоконтента

Онлайн-кинотеатр Ivi следующей весной покажет собственный мультсериал под названием "10 друзей кролика", рассказал "Ведомостям" генеральный директор Ivi Олег Туманов.

Мультфильм создается совместно с детской передачей "Спокойной ночи, малыши", студией анимационного кино "АА студио" и телекомпанией "Класс!".

Эта телекомпания входит в Трансконтинентальную медиакомпанию (ТНК) Александра Митрошенкова и производит "Спокойной ночи, малыши". "АА студио", по данным "СПАРК-Интерфакса", владеют Митрошенков (25 процентов долей), гендиректор компании Арам Ованнисян (50 процентов), режиссер Никита Михалков (15 процентов) и партнер последнего, продюсер Леонид Верещагин (10 процентов).

"Козья морда" вместо французского камамбера

Эмбарго на продукты из западных стран, введенное Россией в прошлом году, подтолкнуло даже далеких от фермерского бизнеса людей заняться сыроварением, пишут "Ведомости".

Производство сыра в России растет рекордными темпами – с января по сентябрь оно увеличилось, по данным Росстата, на 23,4 процента к аналогичному периоду 2014 года до 440 000 тонн.

В итоге если в 2013 году на долю отечественного сыра приходилось 49 процентов рынка, то в январе – июле 2015 года – уже 80 процентов.

Дворкович опроверг подорожание продуктов из-за "Платона"

Введение моратория или корректировку системы оплаты проезда большегрузных автомобилей "Платон" правительство не обсуждает, заявил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, сообщает "Российская газета".

"Система справедливая, а технические проблемы, которые возникают, будут решены в кратчайшие сроки", – подчеркнул он.

По словам Дворковича, в России сложилась ситуация, при которой владельцы большегрузных фур платят за использование дорог гораздо меньше, чем хозяева легковых автомобилей.

Получается, что дороги содержатся за счет населения, которое не занимается автоперевозками. И это соотношение не справедливое, пояснил Дворкович.

Как на российских курортах будут вводить систему "все включено"

"Российская газета" решила привести мнение специалистов по поводу одного из главных посылов недавнего интервью руководителя Ростуризма Олега Сафонова – о необходимости создания системы all inclusive на курортах России.

Именно она в свое время сделала курорты Турции и Египта популярными во всем мире. Заселившись в отель, человек не беспокоится о том, что поесть, выпить и чем себя занять.

По сути, такая система была введена на российских курортах задолго до того, как люди массово поехали на отдых в Египет и Турцию, напомнил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отели, работающие по "турецкой" системе, когда на завтрак предлагается больше чем каша, а на ночь вместо кефира – алкоголь, в России появились несколько лет назад, но таких совсем немного.

Правительство ввело порядок предупреждения о нецензурном тексте

Любителям нецензурных выражений осталось спокойной жизни на три месяца. "Российская газета" публикует постановление правительства, связанное с несколько необычными вещами – матом в аудиовизуальной, печатной продукции и в фонограммах.

Теперь через три месяца после публикации этих правил на каждого любителя крепкого словца найдется свой производитель, которого эти правила обязывают предупредить покупателя, что у него продукция с матом. Точнее – производители обязаны будут клеймить подобные произведения предупреждающими текстами.

Шантаж по SMS приравняют к рэкету

Пленум Верховного суда РФ подготовил проект постановления, которое по сути расширяет понятие "вымогательство", пишет "Российская газета".

Шантажисты и откровенные бандиты теперь не обязаны угрожать лично. Даже требование, пришедшее по SMS, типа "перепиши на меня свою машину или твой труп найдут в багажнике" тоже попадает под статью "Вымогательство".

Всего пленум Верховного суда вывел четыре типа угроз, характеризующих вымогателей.

Рой Джонс проведет первый бой за Россию

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, 46-летний Рой Джонс-младший, недавно получивший гражданство РФ, проведет первый бой как российский боксер, сообщает "Российская газета".

Рой Джонс и его соперник, еще один экс-чемпион британец Энцо Маккаринелли станут хедлайнерами вечера бокса, который пройдет в эту субботу, 12 декабря, в Москве.