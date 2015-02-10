Пассажиры метро смогут подключить "автоплатеж" за ЖКУ через систему Wi-Fi

Пользователи Wi-Fi в метро смогут подключить "автоплатеж" за ЖКУ

Москвичи смогут подключить функцию "автоплатежа" за услуги ЖКХ с помощью Wi-Fi в московском метро. Такая услуга появится на стартовой странице сайта vmet.ro, сообщил M24.ru генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе. По его словам, в скором времени на портале будет доступен "личный кабинет", где пользователи смогут привязать к своему аккаунту банковскую карточку. Оператор рассчитывает, что комиссия за платежи составит менее одного процента.

"На сайте появится "личный кабинет", в нем пользователь сможет подключить услугу "автоплатеж" - с карточки начнут списывать ежемесячный платеж за услуги ЖКХ. Также у пользователя появится возможность оплачивать с небольшой комиссией другие услуги, например, штрафы ГИБДД" - отметил Вольпе. По его словам, компания сейчас ведет переговоры со многими банками. Обязательное условие для участия кредитных организаций в проекте - минимальная комиссия - менее 1%, добавил он.

Пресс-секретарь "МаксимаТелеком" Илья Грабовский пояснил, что оператор Wi-Fi также планирует сделать возможность авторизации через Apple ID или аккаунт в Google. "В этом случае пользователь авторизуется через свою учетную запись, к которой уже привязана его банковская карта. Мы получаем эти данные и "привязываем" их к его личному кабинету", - пояснил он.

Сейчас оператор Wi-Fi работает только с компанией "Mobi-деньги". Через эту систему на сайте можно купить книги, одежду, игры и скидочные купоны, а также оплатить штрафы ГИБДД, мобильную связь и услуги ЖКХ. Но комиссия начинается от 2% и авторизация возможна только через одноразовый пароль по SMS-сообщению.

Впервые доступ к беспроводной сети Впервые доступ к беспроводной сети появился в метро в сентябре 2013 года на Каховской линии. В декабре 2014 года Wi-Fi заработал на всех линиях. Доступ к интернету есть в поездах, при переходе в другой вагон или состав нужно заново подключаться к сети. Ежедневно беспроводной сетью пользуются порядка 20% всех пассажиров. Изначально пассажиры могли подключаться к Wi-Fi без идентификации. Но в июле 2014 года правительство России обязало всех пользователей общедоступных сетей проходить регистрацию. Сейчас обязательная идентификация действует на Кольцевой, Сокольнической, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях подземки, к весне она появится на всех ветках. На данный момент сервис аутентификации совершенствуется - руководство подземки ищет возможность для автоматического подключения идентифицированных пользователей к Wi-Fi. Речь идет о том, чтобы пользователю не приходилось каждый раз соглашаться с условиями предоставления услуги: в браузере у него сразу будет открываться стартовая страница vmet.ro. Кроме того, на неполадки в сети можно будет жаловаться через мобильное приложение, которое запустят весной.

Автор сайта "Мир метро" Дмитрий Аксенов считает, что будет логично также в "личном кабинете" сделать бонусную систему для пассажиров. "К примеру, получать баллы за оплату услуг через Wi-Fi в подземке и потом их тратить", - отметил Аксенов.

По словам эксперта Probok.net Александра Чекмарева, в метро будет проблематично каждый раз оплачивать коммунальные счета, разве что действительно один раз подключить "автоплатеж". "Онлайн-оплата в основном удобна для любителей онлайн игры или книг - им достаточно будет один раз ввести номер карточки и скачивать игры, книги и фильмы", - заключил Чекмарев.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева