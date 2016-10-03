Бесплатный Wi-Fi появился на 33 улицах столицы, сообщает mos.ru. Авторизоваться можно с помощью аккаунта портала госуслуг, единой мобильной платформы или по sms.

Количество точек доступа к бесплатному уличному интернету в пределах Садового кольца увеличилось до 300. Каждая из них обеспечивает подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к каждому хотспоту может быть подключено до 50 устройств.

Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен на следующих улицах и набережных:

Никитский бульвар;

Гранатный переулок;

улица Малая Бронная;

Благовещенский переулок;

Большой Палашевский переулок;

Трубниковский переулок;

Большая Сухаревская площадь;

Трубная улица;

Житная улица;

Гоголевский бульвар;

Поварская улица;

Большой Москворецкий мост (к Софийской набережной);

Большой Каменный мост (к улице Серафимовича);

улица Каретный Ряд;

улица Крымский Вал;

Крымский проезд;

улица Серафимовича;

улица Большая Ордынка;

улица Остоженка;

улица Пречистенка;

улица Большая Полянка;

Пятницкая улица;

улица Большая Грузинская;

улица Волхонка;

Берсеневская набережная;

улица Зацепский Вал;

Чистопрудный бульвар (рядом с памятником Грибоедову);

Пятницкий переулок;

Политехнический проезд;

Мясницкий проезд;

Лубянский проезд (рядом с памятником Кириллу и Мефодию, Ильинский сквер);

Климентовский переулок;

Новокузнецкая улица.