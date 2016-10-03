Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 10:37

Бесплатный Wi-Fi появился на 33 улицах столицы

Бесплатный Wi-Fi появился на 33 улицах столицы, сообщает mos.ru. Авторизоваться можно с помощью аккаунта портала госуслуг, единой мобильной платформы или по sms.

Количество точек доступа к бесплатному уличному интернету в пределах Садового кольца увеличилось до 300. Каждая из них обеспечивает подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к каждому хотспоту может быть подключено до 50 устройств.

Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен на следующих улицах и набережных:

  • Никитский бульвар;
  • Гранатный переулок;
  • улица Малая Бронная;
  • Благовещенский переулок;
  • Большой Палашевский переулок;
  • Трубниковский переулок;
  • Большая Сухаревская площадь;
  • Трубная улица;
  • Житная улица;
  • Гоголевский бульвар;
  • Поварская улица;
  • Большой Москворецкий мост (к Софийской набережной);
  • Большой Каменный мост (к улице Серафимовича);
  • улица Каретный Ряд;
  • улица Крымский Вал;
  • Крымский проезд;
  • улица Серафимовича;
  • улица Большая Ордынка;
  • улица Остоженка;
  • улица Пречистенка;
  • улица Большая Полянка;
  • Пятницкая улица;
  • улица Большая Грузинская;
  • улица Волхонка;
  • Берсеневская набережная;
  • улица Зацепский Вал;
  • Чистопрудный бульвар (рядом с памятником Грибоедову);
  • Пятницкий переулок;
  • Политехнический проезд;
  • Мясницкий проезд;
  • Лубянский проезд (рядом с памятником Кириллу и Мефодию, Ильинский сквер);
  • Климентовский переулок;
  • Новокузнецкая улица.

Дополнительные 100 точек доступа Wi-Fi заработали в пределах Садового кольца в день открытия IT-центра "Умный город" на ВДНХ. К Дню города была запущена первая очередь сети из 200 хотспотов.

В рамках третьего этапа будут включены остальные 800 точек. Сеть будет насчитывать 1100 точек доступа со скоростью канала 50 мегабит в секунду.

Точки с адресами всех хотспотов можно увидеть на карте развития бесплатной городской сети Wi-Fi в IT-Центре "Умный город".

За время существования сети к ней уже успели подключиться более 7 тысяч пользователей. Средний сеанс длится 47 минут.

Кроме того, бесплатным интернетом москвичи пользуются в парках, метро и общественном наземном транспорте.

