Бесплатный Wi-Fi появился на 33 улицах столицы, сообщает mos.ru. Авторизоваться можно с помощью аккаунта портала госуслуг, единой мобильной платформы или по sms.
Количество точек доступа к бесплатному уличному интернету в пределах Садового кольца увеличилось до 300. Каждая из них обеспечивает подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к каждому хотспоту может быть подключено до 50 устройств.
Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен на следующих улицах и набережных:
- Никитский бульвар;
- Гранатный переулок;
- улица Малая Бронная;
- Благовещенский переулок;
- Большой Палашевский переулок;
- Трубниковский переулок;
- Большая Сухаревская площадь;
- Трубная улица;
- Житная улица;
- Гоголевский бульвар;
- Поварская улица;
- Большой Москворецкий мост (к Софийской набережной);
- Большой Каменный мост (к улице Серафимовича);
- улица Каретный Ряд;
- улица Крымский Вал;
- Крымский проезд;
- улица Серафимовича;
- улица Большая Ордынка;
- улица Остоженка;
- улица Пречистенка;
- улица Большая Полянка;
- Пятницкая улица;
- улица Большая Грузинская;
- улица Волхонка;
- Берсеневская набережная;
- улица Зацепский Вал;
- Чистопрудный бульвар (рядом с памятником Грибоедову);
- Пятницкий переулок;
- Политехнический проезд;
- Мясницкий проезд;
- Лубянский проезд (рядом с памятником Кириллу и Мефодию, Ильинский сквер);
- Климентовский переулок;
- Новокузнецкая улица.
В рамках третьего этапа будут включены остальные 800 точек. Сеть будет насчитывать 1100 точек доступа со скоростью канала 50 мегабит в секунду.
Точки с адресами всех хотспотов можно увидеть на карте развития бесплатной городской сети Wi-Fi в IT-Центре "Умный город".
За время существования сети к ней уже успели подключиться более 7 тысяч пользователей. Средний сеанс длится 47 минут.
Кроме того, бесплатным интернетом москвичи пользуются в парках, метро и общественном наземном транспорте.