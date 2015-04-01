Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2015, 07:46

Технологии

"Аэроэкспресс" запустил бесплатный Wi-Fi во всех своих поездах

"Аэроэкспресс" запустил систему беспроводного интернета в поездах

С 1 апреля компания "Аэроэкспресс" официально запустил бесплатный беспроводной интернет во всех своих поездах, сообщила пресс-служба компании.

Пассажиры московских аэроэкспрессов во время поездки смогут воспользоваться Wi-Fi, средняя скорость которого составляет 20-25 Мбит/сек. С 19 февраля по 31 марта проект реализовывался в тестовом режиме.

Предоставление широкополосного доступа в сеть стало возможным благодаря объединению трафика всех четырех операторов, оказывающих услуги связи в регионе. Оператором услуг является компания "РДЛ-Телеком", которая на базе 3G/LTE сетей "Мегафон", "Билайн", "МТС" и Yota обеспечивает высокоскоростной доступ к сети.

В конце февраля Wi-Fi появился в пригородных электричках. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Wi-Fi компания Аэроэкспресс бесплатный беспроводной интернет ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика