"Аэроэкспресс" запустил бесплатный Wi-Fi во всех своих поездах

"Аэроэкспресс" запустил систему беспроводного интернета в поездах

С 1 апреля компания "Аэроэкспресс" официально запустил бесплатный беспроводной интернет во всех своих поездах, сообщила пресс-служба компании.

Пассажиры московских аэроэкспрессов во время поездки смогут воспользоваться Wi-Fi, средняя скорость которого составляет 20-25 Мбит/сек. С 19 февраля по 31 марта проект реализовывался в тестовом режиме.

Предоставление широкополосного доступа в сеть стало возможным благодаря объединению трафика всех четырех операторов, оказывающих услуги связи в регионе. Оператором услуг является компания "РДЛ-Телеком", которая на базе 3G/LTE сетей "Мегафон", "Билайн", "МТС" и Yota обеспечивает высокоскоростной доступ к сети.

В конце февраля Wi-Fi появился в пригородных электричках. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.