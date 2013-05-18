Поветкин нокаутировал Вавржика и отстоял титул чемпиона по версии WBA

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский "регулярный" чемпион по версии WBA в супертяжелом весе Алексанлр Поветкин нокаутировал претендента на титул поляка Анджея Вавржика в третьем раунде. Генеральная репетиция перед боем с Владимиром Кличко получилась несколько односторонней.

Несмотря на то, что Вавржик не является признанным бойцом топ-класса и в его победу над Поветкиным верили немногие, Александр начал бой максимально серьезно, проверяя все возможности своего противника, за которого приехала болеть небольшая делегация польских фанатов.

Временами скандирование поляков "Андржей Вавржик!" даже было слышно за многоголосыми раскатами "Саша Поветкин!" и "Россия!", но уверенности в своих силах этот факт польскому бойцу не прибавил.

В первом раунде Вавржик выстоял, хотя надо признать, ничего интересного в первые минуты боя Поветкин и не показал. Поляк активно работал джебом, удерживая россиянина на дистанции, а тот присматривался к изъянам в обороне противника.

Второй раунд расставил все по своим местам. Поветкину удался могучий удар с правой руки прямо в челюсть Вавржику. Тот оказался на полу. Зал взорвался овацией. Но поляк сумел подняться и продолжить бой. Хотя это не совсем верная формулировка, до конца второго раунда никакого боя зрители не увидели - было одностороннее избиение претендента, который изо всех сил старался дотянуть до гонга. Это у Вавржика получилось.

Впрочем, в третьей трехминутке Вавржика ждал новый боковой от Поветкина, на этот раз с левой руки. Поляк схватился за канаты, и рефери отсчитал ему второй нокдаун. Спустя буквально несколько секунд Вавржик все-таки оказался на полу после серии ударов, и на этот раз судья решил, что с него достаточно. Поветкин одержал победу нокаутом в третьем раунде.

В интервью после поединка Поветкин отметил, что готов к бою с Кличко, а бой с Вавржиком был лишь шансом проверить некоторые тактические приемы.

Таким образом, россиянин сохранил за собой титул "регулярного" чемпиона по версии WBA, одержал 26-ю победу и находится на пути к самому главному бою в своей карьере, который определит не только будущего чемпиона по версии WBA, но и место Поветкина в истории бокса. Если Александру удастся одержать победу над Владимиром Кличко - он станет супертяжеловесом №1 в мировых рейтингах. Бой между Поветкиным и Кличко пройдет 5 октября в спорткомплексе "Олимпийский".

Василий Макагонов