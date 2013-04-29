"Завтрак с дизайнерами": разговоры о моде и не только

Фото: М24.ru

Раз в год дизайнеры и люди, связанные с миром моды, собираются за "модным завтраком" для того, чтобы обсудить последние новости fashion-сообщества, посмотреть на наряды друг друга и просто поболтать.

Так, в этом году журнал Fashion Collection собрал гостей в ресторане MUZEY. Среди приглашенных звезд были Вячеслав Зайцев, Елена Ханга, Даша Гаузер, Виктория Андреянова, Дмитрий Дюжев и многие другие. Ведущим "fashion-утра" по традиции стал стилист Влад Лисовец.

"Вечерняя, гламурная атмосфера всегда предполагает какой-то пафос, а здесь ты чувствуешь себя расслабленно, "завтрак" - это добрая традиция, и я рада, что она прижилась", – отзывается о встрече модель Елена Кулецкая.

Ведущий утра Влад Лисовец отметил, что "Завтрак с дизайнерами" - единственное мероприятие, где присутствует утренняя, теплая атмосфера. Стилист признался, что с удовольствием выполняет роль ведущего, потому что можно чувствовать себя расслабленно и с легкостью общаться с друзьями.

Однако не стоит забывать, что главной задачей этого мероприятия является обсуждение отечественной моды. В качестве поддержки молодым дизайнерам на встрече присутствовал мэтр российской модной индустрии – Вячеслав Зайцев.

"Такое мероприятие для меня – это великолепная возможность встретиться с юными коллегами, которые наслышаны обо мне, но не знакомы лично. Я общаюсь здесь с молодыми людьми, которые готовы поговорить со мной на тему моды", - рассказывает модельер.

Чтобы узнать о модных тенденциях и состоянии современного русского fashion-сообщества, мы поговорили и с другими представителями моды.

Русской моде не хватает пиара, поддержки прессы, а также финансирования, заявляет телеведущая Мария Железнякова. Мария считает, что отечественная мода сегодня лишена шанса на существование в мировом сообществе, это связано с тем, что российские дизайнеры существуют обособленно, отдельно друг от друга, и эта разобщенность мешает продвигаться и существовать нашей моде в мировом контексте.

Ведущая Снежина Кулова отметила, что российской моде не хватает финансовой поддержки – у дизайнеров пока нет возможности шить дешевле и выставлять одежду по доступной цене.

Модельер Даша Гаузер уверена, что российское модное сообщество выйдет на мировой уровень, но для этого нужно выстроить правильную бизнес-стратегию в России. Отечественные дизайнеры должны иметь базу, опыт, которого пока недостаточно.

Однако несмотря на недостаточную популярность отечественных дизайнеров в России и мире, актеры и звезды телевидения, приглашенные на "завтрак", признались, что заинтересованы в работах соотечественников.

Так, Елена Ханга заявила, что предпочитает "специфический стиль" - в гардеробе ведущей много винтажной одежды в стиле Америки 50-60-х годов. Но совсем недавно Елена открыла для себя коллекцию русских дизайнеров пальто, которая пришлась ей по душе; Ханга говорит, что это ее первый опят знакомства с русской модой, и она не жалеет. А молодой актрисе Лизе Арзамасовой понравилась последняя коллекция Николая Красникова, она надеется обзавестись платьем от дизайнера и с удовольствием поддерживает его.

Итак, "Завтрак с дизайнерами" - это встреча, где приятные разговоры сочетаются с серьезным обсуждением состояния отечественного модного рынка. Кроме того, во время "завтрака" гости могут по-другому взглянуть на российский fashion.

Екатерина Кадушкина