Звездные вдовы: жизненный путь известных мужчин глазами их женщин

"Звездные судьбы": Вдовы российских актеров о своих знаменитых мужьях

Время от времени в средствах массовой информации появляются некрологи на известных людей. Кто-то, услышав знакомую фамилию, на минуту останавливается у экранов, вздыхает. Более преданные почитатели приходят на похороны. Но через несколько дней жизнь возвращается в привычное русло. На экраны все так же выходят фильмы с участием любимых актеров. Их книги читают, о них говорят. Единственное изменение – это то, что из настоящего времени они переходят в прошлое.

Но для любимых женщин известных людей жизнь останавливается: они каждый день возвращаются в мыслях назад, прокручивая раз за разом картинку воспоминаний – встречи, жизнь вместе, рождение детей, взлеты и падения, – пытаются вернуть то время. И как точка в их общей жизни – уход любимого человека. Они знают о звездах все, потому что эти люди были частью их. Читайте специальный репортаж телеканала "Москва Доверие".

Неравный брак Евгения Евстигнеева

Эти годы были звездными для кино. Олег Ефремов, Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский и такой же талантливый Евгений Евстигнеев. Удивительная плеяда советских артистов: если в титрах были эти фамилии, успех картины гарантирован.

"Я не считаю, что он был гениальным педагогом. Он был личностью, на которую хотелось равняться", - утверждает заслуженная артистка России, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Сутулый, лысый, длинный нос и слегка оттопыренные уши. Да еще и в возрасте. Назвать Евгения Евстигнеева эталоном мужской красоты невозможно. Но море обаяния и невероятная харизма с лихвой компенсировали все внешние недостатки. Внимательный, искренний, немного смешной и трогательно наивный, а главное – очень талантливый. В такого человека невозможно было не влюбиться.

Ирина Цывина – третья, последняя жена Евгения Евстигнеева. Их брак – классическая институтская история: он – преподаватель, она – студентка. Она влюбилась в учителя без памяти, а он заметил к себе интерес молоденькой девушки.

"Десять лет я видела один и тот же сон, что я встаю ногой на край могилы на Новодевичьем и проваливаюсь туда. Мне было очень тяжело привыкнуть к тому, что я вообще могу жить с другим человеком. Я всегда сравнивала, да я, наверное, и сейчас сравниваю своих мужчин с Евстигнеевым", - рассказывает Ирина Цывина.

Евгений Евстигнеев. Фото: ИТАР-ТАСС

Первой женой Евгения была актриса Галина Волчек. В семье родился сын – Денис. Оба талантливые и увлеченные, но брак просуществовал недолго. Евстигнеев был человеком влюбчивым и к женщинам неравнодушен, узнав об измене, Галина Волчек поставила точку в отношениях с мужем.

Во втором браке Евгения Евстигнеева с Лилией Журкиной появилась дочь – Маша. Этот брак был прочным, но в 60 лет Евгений Евстигнеев овдовел. В это же время он начал преподавать в театральном институте. Студенты, занятия, учебные спектакли. В одном из таких спектаклей главная роль досталась Ирине Цывиной. Через год преподаватель и студентка поженились.

"Однажды был на гастролях, он мне привез финифть – колечко и сережки. Поэтому всем странно, что после того, как Евстигнеева не стало, у меня не осталось бриллиантов, каких-нибудь очень дорогих украшений, роскошных каких-то вещей", - вспоминает Цывина.

Такой неравный брак для кого-то был смешон, для других – подозрителен: косые взгляды, неловкость, шушуканье за спиной – еще бы, ведь муж старше жены на 40 лет!

"Были люди, да, которым это не нравилось, но ведь тогда же время было другое. Сейчас это нормально. Табаков – Зудина, Кончаловский – Высоцкая, ну и так далее", - считает Ирина Цывина.

Единственной, кто полностью поддержал Евгения Евстигнеева, была его первая жена Галина Волчек. Она пришла на их свадьбу, и она же стала поддержкой Ирины, когда актера не стало.

"Когда он был в гостях у своей первой жены, у Галины Борисовны, у сына Дениса, и какая-то пришла женщина – ну, просто московская, как сейчас говорят, тусовщица – и вот они слегка, по рюмочке, и она говорит: "Да вообще, она молодая, она такая-сякая, ты с ума сошел, у тебя маразм!" – и вот он как заорал, сказал: "Да ты сама старая, такая-сякая", – и вообще орал страшно", - рассказывает Цывина.

Конец 80-х – начало 90-х годов – это время было сложным для всех. Кино практически не снимали, в театрах были пустые залы. У Евгения Евстигнеева практически нет работы. В дополнение к этому ухудшаются отношения с руководителем родного театра Олегом Ефремовым.

"Как можно не любить мужчину, которому 57 лет, который народный артист, который талантлив, который тебя обожает и каждую секунду тебе говорит: "Лапочка, девочка моя"? Разве я могла думать: "Ой, нет, он умрет?" Нет, конечно", - утверждает вдова Евгения Евстигнеева Ирина.

Вначале он работал на износ, а потом переживал из-за отсутствия ролей. Ранимый и чувствительный актер стал болеть, сердце все чаще давало о себе знать. Однажды Евгений Евстигнеев встретил Таривердиева, который недавно перенес операцию на сердце в Англии. Композитор так красочно рассказывал о лечении за границей, что Евгений Евстигнеев решается пролечиться на Западе.

"Ну, я знаю, что ошибка в том, что он сделал операцию за границей. Ее надо было делать здесь. В то время не принято было открытым текстом говорить человеку, что он может умереть, у нас в стране, а в Европе это было принято. И я так думаю, что Евгений Александрович представил свою смерть – это моя версия", - считает Ирина Цывина.

В ночь перед операцией Евгений Евстигнеев не спал. Муж и жена обсуждали будущее. Ирина уговаривала мужа бросить курить. Говорили о работе, о друзьях. Утром они поехали в больницу. Операция длилась четыре часа.

"Я металась, я сходила с ума все эти четыре часа, я сидела буквально у двери операционной, а потом вышел хирург, сказал: "Вы можете войти". И так мне вскользь сказал, что операция прошла неудачно. Ну, представляете мое состояние? Я подбежала к нему, я не могла в это поверить, он был теплый – и он меня не слышал. Я его трясла, я не знаю, что я делала…", - вспоминает Цывина.

Ирина стала вдовой. Для нее начались тяжелые времена. Раньше она была как за каменной стеной, теперь ей приходилось заново учиться жить. В это тяжелое для Ирины время ей на помощь пришла подруга – актриса Татьяна Васильева.

"Она меня спасла, можно сказать. Хотя сама она жила в очень скромных условиях, в очень скромных. Мы посдавали с ней квартиры наши и поехали жить в Переделкино. Но у нее, конечно, кошмар: у нее куча народу жила, все спали на полу, она сама под телевизором, потому что, видимо, он там прикрывал ее голову, чтобы она не слышала храпа", - рассказывает Ирина Цывина.

После смерти Евстигнеева Ирина вышла замуж второй раз. Они с мужем уехали в Америку, там родился ее сын. Своего ребенка она назвала в честь первого мужа. С Евгением Евстигнеевым у Ирины детей не было.

"Мы были на гастролях с МХАТом в Швеции, и у меня случился выкидыш. Меня отвезли на "скорой" в госпиталь, и как-то он задумался об этом, потому что я очень хотела родить. И тогда он долго-долго думал и сказал мне: "Я уйду, ты останешься, а если у нас не получится, ты же все равно когда-нибудь родишь. И знаешь, я хочу тебя попросить, назови этого ребеночка Женей", - говорит Ирина.

Второй брак Ирины был довольно странным. Она жила в одной квартире, он – в другой. Позже выяснилось, что второй муж имел еще одни достаточно серьезные отношения, но скрывал это от Ирины. Через некоторое время Цывиной с мужем пришлось вернуться на родину.

"У меня не было никакой работы, страшно еще хуже – депрессия, я подумала, что у меня нет профессии, что я ничего не могу, я не нужна никому здесь. И я тогда поступила на психолога", - рассказывает Ирина Цывина.

Она решила изменить профессию, уйти со сцены. Но от судьбы не уйдешь. Ирина училась на последних курсах психологического института, когда ей стали предлагать роли в кино. Позже ее позвали на работу в театр. Поменялась ее личная жизнь. Она встретила человека, который полюбил ее.

"Я не полна оптимизма, я переживаю такое очень философское отношение к жизни сейчас", - утверждает Ирина.

Семейный быт Вячеслава Невинного

Она известна, узнаваема и признаваема, а он скромный и пока малоизвестный актер. В МХАТе никто не предполагал, что роман Нины Гуляевой и Вячеслава Невинного может перерасти во что-то серьезное. Но ради него она ушла от своего первого мужа, а позже отказалась от главной роли и заняла место в тени славы второго мужа.

"У меня, во всяком случае, всегда были длительные романы. Я их любила, мне нравилось проживать роман", - утверждает Народная артистка РСФСР, вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева.

Первый брак Нины был ранним, студенческим. Муж – Михаил Горюнов. После студенческой скамьи семейная пара поступила работать в МХАТ. Там дела у жены пошли в гору, а муж больших ролей не имел. От невостребованности Михаил Горюнов начал выпивать. В театре в это время за Ниной начал ухаживать молодой актер Невинный.

"Нет-нет, не была любовь. Вообще у меня никогда не бывает любви с первого взгляда, я очень долго приглядываюсь, и ко мне тоже", - рассказывает Нина Гуляева.

Вячеслав Невинный. Фото: ИТАР-ТАСС

Этот роман был долгим и непростым. Михаил Горюнов любил Нину, Нина любила Невинного. Она несколько раз собирала вещи и уезжала, но Михаил Горюнов возвращал ее. Эти отношения стали пыткой для всех.

"С первого раза я никому не нравлюсь, и не может меня вдруг… Я же не красавица, которая вошла и покорила, и сразу все: "Ах! Боже мой, какая богиня!" Со мной надо долго работать, ко мне привыкать", - считает Гуляева.

Нина Гуляева была уже беременна от Невинного. Развод с мужем так и не состоялся. Оформить свои отношения с Вячеславом актриса смогла только через год после рождения сына.

"Ну вот я с вами говорю сейчас. Предположим, на вашем месте мужчина. Вот у нас начинаются какие-то симпатии. И вот проходит время какое-то, и нам скучно, если он не артист", - говорит Нина Гуляева.

Звезда Вячеслава Невинного зажглась неожиданно и ярко. Он стал знаменит, его узнавали на улицах, брали автографы. Работа, встречи, выступления. Времени на быт у актера не было. Все заботы о доме легли на плечи жены. Вячеслав Невинный к быту был неприспособлен.

"Я не пожалела, нет. Если я с первым мужем прожила 11 лет, а со вторым – 45, так чего жалеть-то? Конечно, не пожалела", - утверждает Гуляева.

Он – жаворонок, она – сова. У него много работы, она больше времени проводит дома. Казалось бы, они совершенно разные, но при этом у этой пары было главное объединяющее начало – они любили друг друга и жили театром.

"Слава, по-моему, спектакль стоит". А он говорит: "Уже давно стоит, давно". И так же фильм. Я говорю: "Слава, мне кажется, что-то там не происходит". Он говорит: "Да давно уже, сейчас переключу", - рассказывает Нина Гуляева.

У Нины ролей становилось все меньше, а популярность Вячеслава росла. Актриса не стала ревновать мужа к профессии. Она гордилась тем, что рядом с ней талантливый и востребованный человек. Но дом – это была ее территория. Там она и создавала надежный тыл для своих любимых мужчин.

"В семье к этому очень быстро привыкли и старший Вячеслав, и младший Вячеслав. И им так хорошо, потому что я за все отвечаю, ведь руководить – это еще надо брать на себя ответственность, надо сделать так, чтобы не было: "Ну что ж ты? Руководила-руководила, и видишь, как все плохо наруководила", - считает Нина.

Последние годы жизни актера были тяжелыми: он болел, ему ампутировали вначале одну ногу, потом вторую. Все трудности по уходу за больным мужем взяла на себя Нина. Было тяжело морально и материально, но жена готова была еще многие годы ухаживать за больным мужем, лишь бы он был рядом. 31 мая 2009 года актера не стало.

"Я не знаю, что такое любовь. Не знаю", - говорит вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева.

Невероятные приключения Андрея Миронова

Татьяна Егорова была близка к семье Мироновых. Ее и Андрея многие считали уже состоявшейся парой. 24 октября 1968 года они подали заявление в ЗАГС. 15 декабря у отца Миронова случился инфаркт, и торжественное бракосочетание перенесли на неопределенный срок. Но свадьба Андрея и Татьяны так и не состоялась.

Через некоторое время Андрей Миронов женился на актрисе Екатерине Градовой. Удар судьбы Татьяна перенесла достойно. Отношения с Андреем Мироновым сохранились. Через 15 лет Татьяна Егорова написала книгу о своих отношениях с Андреем Мироновым.

"Он бы сказал: "Танька, ну ты даешь!" Он знал, что я пишу, читал мои пьесы всегда, интересовался, какая новая пьеса. "Ну, напиши, напиши всю правду, напиши всю правду, ты же все знаешь". Я написала. Я исполнила его просьбу, волю", - утверждает актриса Татьяна Егорова.

Многие ругали Егорову за субъективное отношение к событиям, но все признавали: книга получилась откровенной. Тяжело признать, что отношения Егоровой и Миронова так и не пришли к логическому завершению. Она не стала полностью свободной от него.

"Каждой женщине хочется. Сейчас, может быть, такое время, что сейчас на это уже не обращают внимания. Был некий страх тогда. Это по молодости. Сейчас бы я ничего не боялась, конечно, да делай, что хочешь. Мужчину нельзя удержать штампом. Да и не надо", - считает Татьяна Егорова.

Говорят, что причиной отмены свадьбы стала мама Андрея Миронова. Татьяна Егорова пыталась наладить отношения с будущей свекровью, но это не дало своего результата. Для Марии Мироновой не было женщины, которая была бы достойной ее сына.

"Он меня очень изменил. Я попала абсолютно в другой круг людей. У Марии Владимировны я попала в порядок, как на корабле. Я попала к людям, где надо было соображать, что говоришь, а я не всегда это соображала, потому я лепила все, что мне придет в голову, и получала от этого огромное удовольствие. Ну вот такая природа. Но природа немножко была потом подкорректирована. Он меня приучил к тому, что я должна терпеть, когда он едет к маме на день рождения в Петербург, 8 марта, а я должна сидеть дома с книжечкой", - рассказывает Егорова.

Андрей Миронов. Фото: ИТАР-ТАСС

В начале 70-х годов у актера период творческого взлета. Фильмы выходят один за другим. Актер молод и азартен. Он стремится выполнять все трюки сам. В фильме Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" он работает без дублера. Сам перелезает по лестнице пожарной машины на крышу легкового автомобиля. От смелости актера в шоке все итальянские коллеги. В 1974 году Андрей Миронов становится Заслуженным артистом.

"А Андрею немножко стало трудно выходить на сцену, неинтересно. Он это скрывал, он говорил это только мне. Всегда, когда в гримерной мы сидели, он пил кофе, гримировался, мы сидели разговаривали, он говорил: "Боже мой, как я не хочу выходить на сцену. Я больше не могу, мне это неинтересно", - утверждает Татьяна Егорова.

В это же время самочувствие Андрея Миронова ухудшается. Однажды в Болгарии гадалка предсказала актеру: "Вы многого достигли, можете достичь еще большего, но у вас очень плохое здоровье". Осенью 1978 года у актера произошел первый инсульт. Он восстановился, но вскоре Андрею вновь пришлось обратиться к врачам. Предстояла операция.

"Посмотрите фильм "Блондинка за углом". Больно смотреть, он там совершенно болен, больной человек. Я говорю ему: "Андрюша, что у тебя есть в холодильнике?" Он говорит: "У меня? У меня есть только сырок и компот больничный". Плавленые сырки он любил очень. Но когда человек так болен, я думаю, что этого маловато, для того чтобы он подлечился", - считает Татьяна.

Он умер в 46 лет. Мария Миронова недолюбливала Татьяну Егорову, но жизнь сложилась так, что именно Татьяна старалась во всем поддерживать маму после смерти Андрея.

"Ну да, я могла выйти за какого-нибудь режиссера, сниматься в кино, режиссера театра – да, это могло бы быть. Мне было неинтересно. А красотка… ну, эта красотка очень любит быть одна. Уединение я люблю", - объясняет Татьяна Егорова.

Ее личная жизнь изменилась, когда ей было уже за 50. На даче она встретила мужчину, который с первых слов дал понять: она его невстреченная любовь.

"Я вдруг случайно открыла какую-то книгу, там написано: "Старец пишет своему чаду: "Это она, ей уже достаточно лет, она вдова". И он пишет: "Голубочка ты моя, да негоже-то жить одной. Ты найди себе. Ты не ищи там какого-то сверхъестественного, найди себе обыкновенного, чтобы вместе чай попить, поговорить. Одному человеку нехорошо жить", - рассказывает Егорова.

Теперь ее вечера стали другими. Страсти, которые бушевали в молодости, прошли. Наступила спокойная, размеренная жизнь. О ней заботятся, ей есть с кем встречать вечера, она спокойная и немного расслабленная. Жизнь больше не делится на "до Миронова" и "после".

Тот самый Горин

Образ трогательной и нежной Марты из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Григорий Горин списал со своей жены Любови Гориной. Вместе они прожили 30 лет. Она стала для него музой, любовью и критиком. Многие ее слова он переносил в свои книги, прислушивался к ее мнению.

"Вот когда я лежала в больнице, он пришел меня навещать, и говорит: "Ой, я повешусь, у меня не идет пьеса". Я ему сказала: "Не надо вешаться. Все будут говорить: "Это тот самый Горин, который повесился из-за Мюнхгаузена", - рассказывает вдова Григория Горина Любовь.

Настоящая фамилия Григория Горина Офштейн, у его соавтора Арканова – Штейнбок. Друзья решили изменить свои национальные фамилии на что-то другое. Так появились Арканов и Горин. У Григория Горина было невероятное чувство юмора. Хулиганистый и при этом очень добрый, он иногда шалил как ребенок. Однажды он с друзьями принес на день рождения Александра Ширвиндта неожиданный подарок – старую ржавую батарею.

"Подняли и сказали: "Вот тебе подарок, чтобы ты ощущал тепло наших сердец", - говорит Любовь Горина.

Григорий Израилевич окончил медицинский институт. После вуза он некоторое время работал врачом. В то время он дал шутливую клятву никогда не жениться и сам этот обет первым нарушил. Друзья были разочарованы.

"Произвел на меня очень хорошее впечатление, был гостеприимен, интеллигентен, понравился", - утверждает Любовь.

Григорию и Любе было в то время за 30. Любовь только развелась, но еще не отошла от сложного брака. Григорий был холостяком. "Как-то получилось, я не знаю, как это получилось, что свидетельство о браке оказалось на столе, и Гриша мне сказал: "Выброси это, чтобы я никогда не видел". И я так думаю, что он никому не говорил, что я была замужем.

Они как две половинки совпали. В это же время Горин отказывается от соавторства и начинает работать один. Люба заменила Горину Аркадия Арканова.

"Пришел Арканов, и Гриша огорченный говорит: "Знаешь, вот Любе пьеса не понравилась". А Арканов сказал: "Но не все же там дураки", - рассказывает Любовь Горина.

Горин, открытый и дружелюбный, имел огромное количество приятелей. В доме постоянно были гости. Когда собирались его лучшие друзья Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Андрей Миронов, смеху и шуткам не было конца. "Я не знаю, как сейчас люди общаются, но тогда мы очень часто виделись", - утверждает Горина.

Григорий Горин. Фото: ИТАР-ТАСС

Андрей Миронов был лучшим другом Григория. Его смерть стала ударом для сатирика. "Впереди шла машина с Андрюшей, а за ней мы ехали. Мы были на своей машине. Ужасно. Он самый близкий был", - рассказывает Любовь Горина.

Люба работала редактором на "Мосфильме". Муж не хотел, чтобы жизнь жены полностью подчинилась ему. Но она готова была стать тенью любимого человека. Принимала его целиком, со всеми его достоинствами и недостатками. Детей у них не было. Из-за отрицательного резуса врачи не разрешали ей рожать. После долгих обследований семейная пара приняла все как есть.

И они стали стараться проводить больше времени вместе: отпуска, выходные, праздники, будни, они все время были рядом. Семейная пара любила путешествовать. Даже после свадьбы они не стали оставаться в Москве, а сразу же уехали.

"Если бы мы в Москве зажали, конечно, обиделись бы, а поскольку мы уехали в путешествие по Прибалтике, то никто не обиделся", - объясняет Горина.

По образованию Горин был врачом, и Люба была уверена, что он сам может контролировать состояние своего здоровья. Она ждала от него ответственного отношения к себе, а он, как часто это бывает, больше думал о других. По словам Любови, она ходила с ним вместе к врачу, но он был очень недоволен этим и стеснялся того, что пришел к доктору с женой.

Первый раз о том, что у мужа начались серьезные проблемы с сердцем, стало ясно на фестивале юмора "Белая коза". "И вот впервые ему было плохо с сердцем. Вызывали врача. Он пил лекарства", - рассказывает Любовь Горина.

Его смерть стала шоком для всех. Жизнерадостный, насмешливый жизнелюб Григорий Горин умер 15 июня 2000 года от обширного инфаркта. Она до сих пор винит себя в смерти мужа. Любови все еще кажется, что она что-то не сделала, что-то не сказала, не смогла заставить врачей спасти своего мужа.

"Можно было спасти, конечно. Может, аппаратуры у них не было соответствующей, не знаю", - считает Любовь Горина.

После его смерти жизнь Любы остановилась. Когда его не стало, она оказалась как будто в вакууме. Боль от потери была настолько сильной, что она попыталась уйти из жизни вслед за мужем. Но ее остановили.

"Не получилось. Но больше не буду, потому что мне сказали, могу остаться парализованной", - говорит вдова Григория Горина.

Сегодня Любовь Горина живет в квартире, где прошла вся ее яркая и счастливая жизнь. Она одна. Она живет его книгами и воспоминаниями. Она все еще любит своего мужа.

Владимир Маслаченко: от футболиста до спортивного комментатора

В это время мяч гоняли все: мальчишки во дворах, любительские команды в районных клубах. Но главное место занимал большой футбол. Футболисты приравнивались к героям. Их знали, узнавали и почитали. Владимир Маслаченко был одним из лучших вратарей того времени. А после завершения спортивной карьеры он остался рядом с любимым спортом – стал диктором.

"Он всегда то, что хотел, всегда добивался. Вот он хотел уйти в "Спартак", он ушел. Это его мечта была", - говорит вдова Владимира Маслаченко Ольга.

Он был упорен во всем – настоящая спортивная закалка. Но до спорта у него была другая жизнь. Владимир учился в медицинском институте. Это был не его выбор, родители настояли, чтобы сын выбрал правильную профессию. Учеба Маслаченко тяготила, он всегда думал о футболе.

Его будущая жена Ольга была дочерью высокопоставленного строительного начальника и училась в Химическом институте. Девушка была серьезной и сдержанной. О футболе она ничего не знала. Но после первой встречи Владимир решил: она будет его женой.

"Подошел на улице, и так как-то мы познакомились в Днепропетровске. Наверное, полгода пообщались, потом мои родители уже уехали в Москву, папу перевели. И надо же, в это время Володю забрали в Москву в "Локомотив". И мы в одном поезде ехали. В Москву приехали, тоже общались, ссорились, сколько-то не встречались, но он очень упорный человек во всем. Чего хотел, того добился. Он сказал: "Я сразу сказал, я на ней женюсь!", - рассказывает Ольга Маслаченко.

Родители Ольги были против этого брака. Что это за профессия – футболист? Для дочери они хотели более выгодной партии, чтобы муж мог достойно обеспечивать жену и не был последним человеком. Разве Маслаченко мог быть достойным Ольги?

Но папа с мамой ошиблись. Маслаченко стал знаменитым. Он шесть раз входил в тридцатку лучших спортсменов страны, был чемпионом и трехкратным призером первенства Союза, но победы давались ему нелегко. "6 ноября поженились, а 8-го они уже улетели в ФРГ. Сборы эти, бесконечные сборы", - сетует Ольга.

Маслаченко первым заговорил о вреде и ненужности закрытых сборов – это когда спортсменов запирали на базах и ничего, кроме тренировок, они в это время не видели и не слышали. Спортсмены тосковали по дому, семьи рушились, но тогда казалось, что только так можно достичь хороших результатов.

Владимир Маслаченко. Фото: ИТАР-ТАСС

"Ну вот отпуск. Отпуск же зимой, летом отпуска не было. Зимой куда? Ну поехали в горы. Первый раз, помню, были на жутких лыжах, ботинки мне подобрали сорок какой-то размер, у меня нога выпадала. Короче, попробовали. Я-то равнодушно, потому что неудобно все, а Володя просто заболел", - рассказывает Ольга Маслаченко.

Сноуборд он тоже освоил первым. Привез его из заграничной командировки. А когда играл в "Спартаке", сам придумал подбивать спортивные трусы ватином.

"Чтобы не отбивать бока, вата прокладывалась, прострачивалась, и получались как ватные трусы, чтобы падать не больно было", - объясняет Ольга Маслаченко.

Футбол, лыжи, игроки – надо разбираться во всем. Чтобы быть интересной мужу, хочешь или не хочешь, а придется стать болельщицей. И жена стала смотреть все его матчи, но только по телевизору. На стадионы, особенно за границу, жен тогда не пускали.

Один раз, и то мы были удивлены, выпустили нас в ФРГ. Там был какой-то кубок. Не знаю, как пропустили, вот это единственный раз тогда мы поехали. Потом, я уж не помню, в Италии или где-то тоже проходил кубок, и он тоже меня записал в туристическую группу, и меня вычеркнули", - утверждает Маслаченко.

Товарищеский матч в Коста-Рике закончился для Маслаченко плохо. Он часто заменял Льва Яшина. В тот день тоже был на воротах. Когда он ловил мяч, футболист противника со всей силой ударил его ногой в лицо. Травма была тяжелейшей.

"Он стоял в воротах и ему прямо ударил в висок футболист. Разворотил все совершенно. Семь часов шла операция, он лежал там в больнице. Думаю, это на многое сказалось потом, потому что очень тяжелая травма была. Никто не верил, что он вернется", - рассказывает Ольга Маслаченко.

Жену к мужу не пускали. Тогда это было не принято. Они говорили по телефону, но с того момента Ольга думала только об одном: чтобы муж закончил спортивную карьеру. Когда у Владимира сложились сложные отношения с тренером, жена предложила мужу уйти из спорта.

"Как-то не стал он ладить со Старостиным, они вратаря другого взяли, и он очень гордый, сказал: "Все!" Потом думал поехать еще куда-нибудь поиграть, я говорю: "Не надо портить имя, уже здесь заканчивай". Он очень переживал, очень", - говорит вдова Владимира Маслаченко.

Маслаченко пригласили в республику Чад тренировать местную команду. Мужу эта работа нравилась, а жена скучала. Непривычная местность, другой климат, мало друзей. Даже сына и то взять с собой не позволили.

"Читала, что-нибудь готовила, больше нечего было делать совершенно. У нас там небольшая компания была, там преподаватели были. Вечером меня там в преферанс научили играть", - вспоминает Ольга Маслаченко.

После возвращения в Москву Владимир Маслаченко стал активно работать на телевидении. Наступил его звездный час – он стал любимцем всех фанатов футбола. "До последнего, придем в магазин за продуктами: "Дайте автограф". Я не знаю, мне не очень это было приятно, честно сказать", - утверждает Ольга.

Вместе они прожили почти 50 лет. Когда-то она была далека от спорта. Сейчас серьезно увлекается горными лыжами, сноубордом, управляет яхтой. Она отлично разбирается в футболе и сама с легкостью могла бы комментировать спортивные матчи.

"Он мне рассказывал, я буду слушать все, естественно, но я не очень разбиралась, меня всегда волновал вопрос, когда они проигрывали, виноват он или нет", - говорит Ольга Маслаченко.

Сын не пошел по стопам отца, он выбрал теннис. И тогда Владимир стал ждать рождения внуков. Ему хотелось, чтобы кто-то продолжил футбольную династию. Когда у Маслаченко родилась внучка, дедушка решил, что вот она-то станет первой футболисткой. "Я сказала: "Через мой труп. Девочка – футболистка? Нет, не надо!", - утверждает Ольга.

"Мы с дедушкой постоянно над бабушкой, скажем так, прикалывались: "Вот, если бы я пошла в футбол…" – но бабушка всегда: "Нет, выбирайте – либо я, либо футбол". Нет, ну какая из меня футболистка? Слава богу, что этого не произошло. Тем более женский футбол в России непопулярен", - рассказывает внучка Владимира Маслаченко Юлия.

Но в чем-то внучка все же пошла по стопам дедушки. Она окончила журфак МГУ и стала спортивным журналистом.

"Очень ревностно относился всегда. Если кто-то даже на работе, увидит, что с кем-то я поздоровалась, дедушка сразу прищуривал глаз, останавливался, смотрел. И так было со всеми", - рассказывает Юлия.

Владимир Маслаченко всегда был спортивным и подтянутым. О том, что у него проблемы с сердцем, никто даже не подозревал. Его смерть стала неожиданностью.

"И вдруг он вокруг так закрутился, вокруг себя, Алиса даже думала: "Что, дедушка танцует, что ли?" И сел на стул. И все. И я чувствую, совершенно глаза такие и он не может ничего. Сразу "скорую" вызвали", - вспоминает Ольга Маслаченко.

Ольга всегда была с ним, сейчас она рядом с внучками. Она не унывает. И только когда вспоминает о том, как не стало ее мужа, на глазах появляются слезы.

Зачастую люди творчества бывают ранимыми, неприспособленными в быту. Это делает жизнь родных сложной и неспокойной, но талант окупает все. Возможно, звезды зажглись на небосклоне славы во многом благодаря своим любимым женщинам, тем, кто отдал им частичку своей души, а зачастую и изменил свою жизнь в угоду любимым мужчинам.