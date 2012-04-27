Обзор печатной прессы за 27 апреля

Столичные власти намерены снизить количество ссор и конфликтов среди учеников в школах. Департаменте образования Москвы планирует создать "постоянно действующую рабочую группу по профилактике негативных проявлений среди обучающихся". Об этом рассказал "Известиям" источник в московском правительстве. "Известия"

Стимулировать велосипедный транспорт в Москве, возможно, будут при помощи строительства "велополитена". Столичное правительство может вернуться к рассмотрению поданного городским властям еще 30 лет назад проекта сети крытых и отапливаемых велодорожек по всей Москве. Помимо оздоровительной функции "велополитен" поможет и бороться с пробками, заявляет его изобретатель – инженер Поль Райкин. За последние десятилетия такой проект уже рассматривался в некоторых городах мира. Если идею одобрят, построить в Москве "велополитен" возможно за два-три года, утверждают транспортники. "Московские новости"

Зеленую зону вокруг знаменитого Дворцы пионеров на Воробьевых горах в ближайшее время могут лишить статуса памятника садово-паркового искусства. Родители учеников встревожены тем, что на большой сквер вокруг Дворца детского творчества стал покушаться застройщик. Они опасаются, что кружки и секции будут вытеснены новыми парковками и торговыми центрами. В ближайшее время жители Воробьевых гор планируют провести митинг. "Московские новости"

Власти Москвы приступают к демонтажу проводов на крышах домов города. На первом этапе предполагается убрать незаконно установленные линии связи; судьба легальных сетей, которые предполагается впоследствии перенести под землю, будет решаться позже. Перенос линий в подземные каналы равносилен строительству новой сети, утверждают провайдеры. Это может обойтись им в $10 млрд. "Коммерсант"

С продавцами контрафактной продукцией на "Горбушкином дворе" будут бороться вплоть до изгнания компаний с территории торгового центра. Техномолл и российское отделение Microsoft подписали соглашение о борьбе с продажами пиратских версий программного обеспечения корпорации. России есть куда двигаться в этом направлении – наши соотечественники скачивают нелегального ПО на несколько миллиардов долларов в год. "Московские новости"

Новыми направлениями на туристическом руне Подмосковья должны стать развитие сети отелей экономкласса, транспортной и придорожной инфраструктуры и поиск уникальных турпродуктов. Об этом заявил председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма Мособлдумы Игорь Чистюхин. Эксперты туриндустрии убеждены в колоссальном туристическом потенциале региона. "Известия"

Компания О1Properties закрыла сделку по покупке кондитерской фабрики "Большевик" на Ленинградском проспекте. Но она купила не весь объект, а только половину. Оставшееся – у консалтинговой компании Tactics Group. Общая сумма сделки - $73 млн, из которых О1Properties заплатила $37. "Ведомости"

Гигантские кувшинки вокруг центрального фонтана, плавающие клумбы на Голицынском пруду, а также детский лагерь из шалашей появятся в мае в столичном парке Горького. Как рассказали "МК" специалисты парка, уникальный по масштабу и амбициозности проект на открытом воздухе "Зеленая неделя" пройдет в парке с 19 по 25 мая. "МК"