Канатную дорогу от Воробьевых гор к "Лужникам" могут открыть до 2018 года

Канатную дорогу от Воробьевых гор к "Лужникам" планируют открыть до 2018 года. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Предварительно с инвестором речь шла о том, чтобы открыть канатную дорогу до 2018 году, чтоб в 2018 году она уже полноценно работала. Это непростое инженерное сооружение, 757 погонных метров с двумя остановками. Фактически со смотровой площадки Воробьевых гор можно будет в "Лужники" и обратно подниматься. Мы считаем, что это очень хорошее решение", - заявил Хуснуллин.
Ранее M24.ru сообщало, что градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект строительства и реконструкции трамплина и канатной дороги на Воробьевых горах.
Речь идет об участке на улице Косыгина. Его передадут инвестору сроком на 6 лет. Сейчас там расположены лыжный трамплин, сооруженный в 1953 году и находящийся в неудовлетворительном состоянии, а также канатная дорога протяженностью 340 метров. На фуникулере можно спуститься к причалу на набережной.
Новая канатная дорога будет длиннее. Она позволит связать два берега Москвы-реки в районе стадиона "Лужники". Планируется, что канатная дорога будет совмещать три функции: экскурсионную, транспортную и спортивную. Зимой на фуникулере смогут подниматься горнолыжники. .
Начинаться новая канатная дорога будет там же, где и сейчас, - в районе смотровой площадки. Промежуточная станция расположится на месте нынешней конечной станции - здесь оборудуют пункт проката спортивного инвентаря и откроют музей. Новая конечная станция будет расположена вблизи стадиона "Лужники". Протяженность воздушной трассы составит 737 метров.
Дорога будет проходить параллельно существующему метромосту. Помимо строительства канатной дороги, на Воробьевых горах реконструируют лыжный трамплин. Проект будет реализован за счет инвестиционных средств.
Напомним, инженерную инфраструктуру в Лужниках полностью обновят к 2016 году. Модернизация связана с подготовкой крупнейшей арены к проведению Чемпионата мира по футболу.
Рабочие заменят около 16 километров электросетей. В Лужниках проложат новые водопровод, теплосети и канализацию. Кроме того, там появятся новые очистные сооружения и насосные станции. Большая часть инженерных коммуникаций Лужников была проложена в ходе подготовке к Олимпиаде 1980 года.
Большую спортивную арену реконструируют к весне 2017 года, а летом того же года там пройдут первые футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций. Количество зрительских мест на обновленной арене увеличится с 78 до 81 тысяч, из них 300 мест - для людей с ограниченными физическими возможностями.