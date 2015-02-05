Одобрен проект канатной дороги от Воробьевых гор к "Лужникам"

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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект строительства и реконструкции трамплина и канатной дороги на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба Москоминвеста.

Речь идет об участке на улице Косыгина. Его передадут инвестору сроком на 6 лет. Сейчас там расположены лыжный трамплин, сооруженный в 1953 году и находящийся в неудовлетворительном состоянии, а также канатная дорога протяженностью 340 метров. На фуникулере можно спуститься к причалу на набережной.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, новая канатная дорога будет длиннее. Она позволит связать два берега Москвы-реки в районе стадиона "Лужники". Планируется, что канатная дорога будет совмещать три функции: экскурсионную, транспортную и спортивную. Зимой на фуникулере смогут подниматься горнолыжники. .

Начинаться новая канатная дорога будет там же, где и сейчас, - в районе смотровой площадки. Промежуточная станция расположится на месте нынешней конечной станции - здесь оборудуют пункт проката спортивного инвентаря и откроют музей. Новая конечная станция будет расположена вблизи стадиона "Лужники". Протяженность воздушной трассы составит 737 метров.

Как уточняет пресс-служба правительства Москвы, дорога будет проходить параллельно существующему метромосту.

Как отметил Тимофеев, фуникулер относится к экологически чистым видам транспорта, поэтому его размещение возможно на территории Воробьевых гор, которые являются памятником природы. Кроме того, фуникулер не требует коммунального обслуживания, не надо чистить тросы от снега, не страшен ледяной дождь. Другие его преимущества - высокая скорость передвижения, бесшумность, безопасность и быстровозводимость.

Помимо строительства канатной дороги, на Воробьевых горах реконструируют лыжный трамплин. Проект будет реализован за счет инвестиционных средств.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Инженерную инфраструктуру в Лужниках полностью обновят к 2016 году. Модернизация связана с подготовкой крупнейшей арены к проведению Чемпионата мира по футболу.

Рабочие заменят около 16 километров электросетей. В Лужниках проложат новые водопровод, теплосети и канализацию. Кроме того, там появятся новые очистные сооружения и насосные станции. Большая часть инженерных коммуникаций Лужников была проложена в ходе подготовке к Олимпиаде 1980 года.

Большую спортивную арену реконструируют к весне 2017 года, а летом того же года там пройдут первые футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций. Количество зрительских мест на обновленной арене увеличится с 78 до 81 тысяч, из них 300 мест - для людей с ограниченными физическими возможностями.