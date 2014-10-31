Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2014, 12:51

Транспорт

Третьему фигуранту дела о ЧП во Внукове предъявили обвинение

Третьему фигуранту дела о крушении Falcon предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение ведущему инженеру аэродромной службы Внукова Владимиру Леденеву, передает пресс-служба СКР.

Инженера обвиняют по той же статье, что и диспетчера Александра Круглова и диспетчера-стажера Светлану Кривсун, а именно "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ближайшее время предъявят обвинение руководителю полетов Роману Дунаеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемым, - семь лет колонии.

Ссылки по теме


Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек". Уголовное дело возбуждено и прокуратурой при Суде Большой инстанции Парижа.

Сайты по теме


Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове
Внуково следствие следователи обвинения стажеры инженеры диспетчеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика