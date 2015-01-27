Летевший из Москвы самолет аварийно приземлился в Оренбурге

Летевший из Москвы Boeing совершил аварийную посадку в Оренбурге

Самолет авиакомпании Orenair, вылетевший из аэропорта Внуково во вторник ночью, совершил аварийную посадку в Оренбурге, сообщает канал "Москва 24".

Как уточняет пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, самолет выполнял рейс "Внуково - Оренбург". По предварительным данным, у Boeing-737 во время полета сработал сигнал системы кондиционирования.

На борту воздушного судна находились 23 пассажира и 9 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Сейчас следователи проводят по данному факту проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.