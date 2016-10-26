Информацию о возгорании двигателя самолета во Внукове опровергли

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиаперевозчик Utair опроверг информацию о возгорании в двигателе самолета, снятого с рейса Москва – Ереван. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя UTair, 26 октября перед выле­том рейса не запускался двигатель самолета. По этой причине было использовано резервное воздушное­ судно. Задержка рейс­а составила два с половиной часа.­ К настоящему моменту­ лайнер прибыл в пункт ­назначения.