26 октября 2016, 16:20

Транспорт

Информацию о возгорании двигателя самолета во Внукове опровергли

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиаперевозчик Utair опроверг информацию о возгорании в двигателе самолета, снятого с рейса Москва – Ереван. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя UTair, 26 октября перед выле­том рейса не запускался двигатель самолета. По этой причине было использовано резервное воздушное­ судно. Задержка рейс­а составила два с половиной часа.­ К настоящему моменту­ лайнер прибыл в пункт ­назначения.

Ранее в пресс-службе Внукова m24.ru сообщили, что при запуске двигателя Boeing-737 загорелся оставшийся с предыдущего рейса керосин. Инцидент произошел на перроне на стоянке воздушного судна рейса UT 879 Москва – Ереван компании UTair.

Возгорание оперативно потушила внутренняя противопожарная система двигателя. Пассажиров рейса эвакуировали из самолета, а воздушное судно решили заменить. В результате инцидента никто не пострадал.

