Информацию о возгорании двигателя самолета во Внукове опровергли

Авиаперевозчик Utair опроверг информацию о возгорании в двигателе самолета, снятого с рейса Москва – Ереван. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.
По словам представителя UTair, 26 октября перед вылетом рейса не запускался двигатель самолета. По этой причине было использовано резервное воздушное судно. Задержка рейса составила два с половиной часа. К настоящему моменту лайнер прибыл в пункт назначения.
Возгорание оперативно потушила внутренняя противопожарная система двигателя. Пассажиров рейса эвакуировали из самолета, а воздушное судно решили заменить. В результате инцидента никто не пострадал.