Досмотровое оборудование во Внукове и Шереметьеве не прошло проверку

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Рентгеновские приборы для досмотра пассажиров в аэропортах Внуково и Шереметьево эксплуатировались с нарушениями, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, около двух лет ФГКУ "Росгранстрой" эксплуатировал досмотровое оборудование во Внукове и Шереметьеве без заключения о его соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям лицензии.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал "Росгранстрой" на 70 тысяч рублей.

Также проверка выявила "ненадлежащее содержание имущества пунктов пропуска, нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства".

Получить оперативный комментарии в пресс-службах аэропортов Внуково и Шереметьево не удалось.

Осенью прошлого года генпрокуратура выявила более 1,7 тысячи нарушений в сфере оказания медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. В ходе проверки было установлено, что часто в медпунктах нет необходимых медикаментов и оборудования, не соблюдаются условия хранения лекарств, деятельность осуществляется без лицензии, а некоторые помещения не отвечают требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Напомним, 18 августа 2014 года около 4.30 в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Europa, следовавший по маршруту Барселона – Челябинск. Одному из пассажиров, 24-летнему Артему Чечикову, во время полета стало плохо, ему потребовалась помощь специалистов. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину, в 06.35 он скончался.

Очевидцы трагедии уверяли, что к самолету прибыла бригада фельдшеров с неисправной аппаратурой.