24 октября 2014, 16:15

Транспорт

Пилотов двух самолетов пытались ослепить лазером во Внуково

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Пилотов двух самолетов попытались ослепить лазером в Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково. Сведений о пострадавших пока нет.

Отметим, что подобный инцидент случился у Внукова две недели назад: в ночь на 7 октября неизвестные пытались ослепить лазером пилотов четырех самолетов.

Хулиганы предприняли попытки ослепления пилотов около полуночи. Предполагается, что все лазерные лучи исходили из одной точки, которая располагалась приблизительно в 10-12 километрах от взлетно-посадочной полосы.

Внуково пилоты чп ослепление

