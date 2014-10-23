Нового главу аэропорта Внуково выберут на заседании директоров компании

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Нового гендиректора аэропорта Внуково выберут на заседании совета директоров компании, сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Председатель совета директоров Виталий Ванцев лично контролирует ситуацию. Когда пройдет заседание совета, пока сказать нельзя. Сейчас ведутся следственные действия", - пояснила Крылова.

Она отметила, что ранее речь шла об отставке генерального директора ОАО "Международный аэропорт Внуково", в то время как руководством аэропорта также занимается ОАО "Аэропорт Внуково", главой которого по сей день является Василий Александров.

Ранее M24.ru сообщало, что гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета Falcon. Одновременно с этим от работы отстранены сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Как заявило следствие, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, следователи задержали четверых сотрудников аэропорта Внуково. В качестве подозреваемых допрошены ведущий инженер аэродромной службы, который руководил снегоуборочными работами, руководитель полетов, диспетчер-стажер и диспетчер, руководившие воздушным движением в момент авиакатастрофы.

Следователи полагают, что они не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".