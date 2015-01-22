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22 января 2015, 13:46

Во Внукове появится гостиница и футбольное поле

Внуково строительство проекты футбольное поле гостиница

Фото: M24.ru

На Большой Внуковской улице достраивают многофункциональный комплекс с 4-звездочной гостиницей и стадионом, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В МФК площадью 35 тысяч квадратных метров разместится 14-этажная гостиница на 250 номеров и универсальный спортивный зал размером 24 на 42 метра с трибунами на 100 зрителей. Там можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис.

Кроме того, появятся 25-метровый бассейн со зрительскими трибунами и обеденный зал-ресторан на 200 мест. Рядом с отелем разместится футбольный стадион на 3 тысячи мест. Игровое поле размером будет с искусственным покрытием, системами подогрева и автоматической поливки газона. От непогоды зрителей защитит козырек, который закроет не менее 30% площади трибун.

На втором этаже главной трибуны будет банкетный зал на 24 человека и зрительный зал на 40 человек для проведения конференций и совещаний. Также предусмотрена вместительная открытая стоянка.

Сейчас завершаются монолитные работы на здании гостиницы. Началось сооружение железобетонных конструкций трибун будущего стадиона.

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Напомним, у аэропорта Внуково возведут офисно-гостиничный комплекс и паркинг. Комплекс будет располагаться по адресу: 2-я Рейсовая улица, вл. 1Б.

Участок площадью 0,39 га расположен на территории многофункциональной общественной зоны № 29 района Внуково. Сейчас площадь его застройки составляет 131 квадратный метр, а наземная площадь нового объекта составит около 10 тысяч квадратных метров.

ГЗК также одобрила проект строительства многоярусного открытого паркинга на 2 848 машино-мест. Он будет находиться на земельном участке № 8 у аэропорта Внуково. Ориентировочная площадь участка составляет 2,279 га. Пока данная территория свободна от застройки.

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