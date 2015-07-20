Лоукостер "Победа" открыл онлайн-регистрацию для вылетающих из Внукова

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

20 июля бюджетная авиакомпания "Победа" открыла онлайн-регистрацию для всех пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково, сообщает Агентство "Москва".

Новая услуга доступна на официальном сайте перевозчика. Со временем онлайн-регистрацию планируется расширить и для рейсов из других городов России. Воспользоваться услугой могут пассажиры, забронировавшие билет на сайте или в call-центре авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания "Победа" ввела еще две новые услуги – управление бронированием и возможность оплатить бронь банковской картой в call-центре.

Ранее "Победа" запретила своим пассажирам использовать жевательные резинки на борту самолета. Запрет на использование жвачек был введен в середине июня и связан с ущербом, который получает авиакомпания. Пассажиры также ломают сидения и приклеивают жвачку в туалете. Компания тратит до 100 тысяч рублей, чтобы отодрать жвачку и привести в нормальное состояние оборудование.

Лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" – "Добролет" – прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.