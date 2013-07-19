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19 июля 2013, 11:55

Налоги

Москвичи смогут узнать о своей задолженности по налогам во Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут узнать о своей задолженности по налогам в зале вылета международного терминала А аэропорта Внуково, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Акция "Узнай свою задолженность" пройдет с 22 по 26 июля с 10 до 18 часов.

"В рамках акции любой желающий сможет быстро и удобно получить информацию о наличии долга; о наличии запрета на право выезда за границу; проконсультироваться у судебного пристава о порядке погашения долгов. Для участия в акции необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Получить информацию о сумме задолженности можно в считанные минуты", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что участие в акции – дело добровольное, взыскивать задолженность в принудительном порядке в ходе акции судебные приставы не будут.

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