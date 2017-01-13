Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января 2017, 11:48

Авиа и аэропорты

Самолет вернулся во Внуково после касания хвостом взлетной полосы

Фото: ТАСС/Лысцева Маирна

Пассажирский Boeing-737 коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при вылете из аэропорта Внуково, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел в четверг вечером, рассказал источник в экстренных службах.

Самолет направлялся в Стамбул. Он смог набрать высоту и подняться в небо, несмотря на касание земли хвостом. Однако экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, во избежание неполадок.

Посадка прошла успешно, а техники не обнаружили никаких неполадок, лишь след от касания с полосой.

Внуково самолет экстренная посадка взлетно-посадочная полоса чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика