Самолет вернулся во Внуково после касания хвостом взлетной полосы

Фото: ТАСС/Лысцева Маирна

Пассажирский Boeing-737 коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при вылете из аэропорта Внуково, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел в четверг вечером, рассказал источник в экстренных службах.

Самолет направлялся в Стамбул. Он смог набрать высоту и подняться в небо, несмотря на касание земли хвостом. Однако экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, во избежание неполадок.

Посадка прошла успешно, а техники не обнаружили никаких неполадок, лишь след от касания с полосой.