Во Внукове опровергли информацию о возможном закрытии аэропорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Во Внукове опровергли информацию о закрытии аэропорта из-за расширения столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Мы не получали никаких документов от авиационных властей России о закрытии. Аэропорт как работал, так и будет работать", – рассказал собеседник агентства. При этом он отметил, что аэропорт планирует развивать инфраструктуру и привлекать новых авиаперевозчиков.

"Многие в разные годы говорили, что аэропорт не выживет, но это не оправдалось. Говорить о возможном закрытии через 10–15 лет просто некорректно", – пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства также добавил, что пассажиропоток воздушной гавани за последние годы существенно вырос – с 2,4 миллиона пассажиров в 2004 году до 15,8 миллиона пассажиров в 2015 году.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аэропорт Внуково может закрыться через 10–15 лет. Так, председатель Ассоциации аэропортов России Виктор Горбачев заявил, что из-за расширения столицы авиагавань станет частью Москвы, полеты над которой запрещены.