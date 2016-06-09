Форма поиска по сайту

09 июня 2016, 08:27

Транспорт

Во Внукове пьяный пассажир разбил стекло и выбежал на летное поле

Фото: m24.ru

Нетрезвый пассажир из Архангельска разбил в аэропорту Внуково стекло у выхода на посадку и выбежал на летное поле, сообщает МИА "Россия сегодня".

ЧП произошло утром 9 июня. После инцидента мужчину задержали, по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно во Внукове произошел еще один инцидент: там с рейса сняли женщину, которая прошла на борт самолета с перочинным ножиком. Во время подготовки к вылету рейса Москва – Владикавказ стюардесса заметила, что одна из пассажирок чистит фрукты ножом. Когда бортпроводница сообщила об этом командиру экипажа, он принял решение отстранить пассажирку от полета.

Внуково задержания дебоширы чп

