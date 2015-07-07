Рой пчел атаковал самолет в аэропорту Внуково

Рой пчел помешал взлету самолета во Внукове

Вылет рейса Москва – Санкт-Петербург из аэропорта Внуково чуть не был сорван из-за агрессивного поведения пчел. Насекомые облепили лайнер Airbus A319, который готовился к взлету, сообщает телеканал "Москва 24".

Пчелы фактически закрыли собой иллюминаторы. Экипажу воздушного судна пришлось вызвать помощь. К трапу лайнеры были отправлены несколько карет "скорой помощи".

В итоге пчел удалось отогнать от аэропорта. Самолет вылетел в Санкт-Петербург с минимальной задержкой.

Отметим, что это не первый случай задержки рейсов из-за агрессивного поведения представителей фауны. В апреле 2009 года австралийская авиакомпания Qantas отменила два рейса из-за змей. Пресмыкающиеся выбрались из багажного отделения и начали ползать по салону, приводя в ужас пассажиров.

В том же году рейс компании Continental Airlines в США был задержан из-за выдр, бегавших по салону самолета.

А двумя годами позже несколько рейсов из Нью-Йорка были задержаны на довольно длительное время из-за черепах, устроивших брачные игры на взлетной полосе аэропорта.