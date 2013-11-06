Внуково выделили участок под строительство взлетно-посадочной полосы

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти выделили участок аэропорту Внуково под строительство взлетно-посадочной полосы. Она разместится в поселке Марушкинское Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы во Внуково необходимо для "разгрузки" аэропорта. К 2015 Внуково планируют превратить в авиатранспортный центр международного значения с комфортной системой обслуживания пассажиров и авиакомпаний, - указано в программе развития аэропорта. Соответственно, пассажиропоток вырастет с 13-14 миллионов пассажиров в год до 18-20. Достичь этой цифры невозможно без строительства новой взлетно-посадочной полосы.

Сергей Собянин, выступая на втором московском международном форуме по иностранным инвестициям, отметил, что московские аэропорты на сегодняшний день перегружены и испытывают необходимость в строительстве новых взлетно-посадочных полос и терминалов.

Мэр Москвы подчеркнул, что ежегодный пассажиропоток в столичных аэропортах составляет около 50 миллионов пассажиров, и в ближайшие 20 лет его планируется увеличить вдвое.