Состояние бортпроводницы самолета Ту-204 улучшилось

Состояние выживших в аварии с Ту-204 улучшается

Улучшилось состояние бортпроводницы Кристины Барановой, пострадавшей в результате крушения самолета Ту-204 вблизи аэропорта Внуково. Она переведена из реанимации в хирургическое отделение. Ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеканал "Москва 24".

Остальные пострадавшие – специалист технического экипажа Алексей Изосимов и бортпроводник Дмитрий Винокуров – остаются в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, в субботу, 29 декабря, после жесткой посадки в аэропорту Внуково самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings выкатился на Киевское шоссе, после чего развалился на три части и загорелся. В момент аварии на борту был лишь экипаж, погибли пять человек.