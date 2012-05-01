Неизвестный ослепил лазером кабину пилотов во Внуково

В ночь на 30 апреля неизвестный ослепил лазером кабину пилота самолета, когда воздушное судно с бортовым номером ЮК-187, следовавшее маршрутом "Внуково-Нальчик", поднималось в воздух в аэропорту Внуково.

Транспортная полиция проводит проверку по данному факту.

"Неизвестный ослепил кабину пилота лазерным лучом вблизи столичного района Ново-Переделкино. Экипаж судна доложил диспетчеру о происшествии и продолжил полет", - передает ИТАР-ТАСС слова источника в правоохранительных органах столицы.

По предварительным данным, хулиган использовал лазерной светомузыкальной установкой, которая может бить лучом на несколько километров.