Владимир Спиваков записывает с солистами оперных театров "Евгения Онегина"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В эти дни в Светлановском зале Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и возглавляемый им Национальный филармонический оркестр России работают над записью оперы "Евгений Онегин" Чайковского. Об этом сообщает официальный сайт оркестра.

На главные партии приглашены звезды российской и мировой оперной сцены, ведущие солисты театров: Хибла Герзмава (Татьяна), Василий Ладюк (Онегин), Дмитрий Корчак (Ленский), Юлия Мазурова (Ольга), Екатерина Морозова (Ларина), Николай Диденко (Гремин), Максим Остроухов (Трике). В записи принимает участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" (художественный руководитель и главный дирижер – Лев Конторович).

Запись проходит при участии немецкого звукорежиссера и продюсера Филиппа Ниделя (Philipp Nedel) – лауреата премий Grammy и ECHO, постоянного партнера студий Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Sony Music и Onyx. Нидель известен успешным многолетним сотрудничеством с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами, неоднократно работал с Денисом Мацуевым. При участии Ниделя и его студии b-sharp был подготовлен предыдущий релиз НФОР на лейбле Sony Music. Кроме того, зимой Владимир Спиваков и НФОР при участии компании b-sharp записали произведения Танеева, Стравинского и Чайковского.