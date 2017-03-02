Конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Доме музыки

Дань памяти и взгляд в будущее

Дата: с 27 марта по 1 апреля

Место: Камерный зал, Светлановский зал Дома музыки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ради чего идти: музыкальные конкурсы для юных исполнителей традиционно вызывают интерес у широкой публики. Участники подобных смотров – будущее российского исполнительского искусства. Второй Международный конкурс имени Владимира Крайнева объединит лучших представителей молодого поколения пианистов всего мира. Авторитетность конкурса подтверждает количество направленных заявок. Председателем жюри выступит пианист Александр Романовский.

Что еще: участники поделены на две возрастные группы. В финале прозвучат фортепианные концерты в сопровождении Национального филармонического оркестра России. А на заключительном гала-концерте лауреатов за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.

Подробнее о конкурсе на сайте Дома музыки.