Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2017, 21:03

Политика

Путин выразил соболезнования главе Киргизии после гибели людей при сходе оползня

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагедией в Ошской области, сообщает пресс-служба Кремля. Там произошел сход селей.

Президент России подчеркнул, что в стране разделяют скорбь семей погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате стихийного бедствия.

Оползень объемом миллион кубометров сошел на село Аюу в Ошской области Киргизии. Число жертв составило 24 человека, из них девять – дети до 14 лет. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Владимир Путин соболезнования Киргизия жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика